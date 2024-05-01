New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,23 artışla 37.903,29 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 5.018,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 15.605,48 puana geriledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Banka, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Bu yıl şu ana kadarki verilerin fazla güven vermediğine işaret eden Powell, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." diye konuştu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu belirterek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Fed Başkanı Powell'ın faiz artışının muhtemel olmadığına dair sözleri üzerine yüzde 4,58'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, daha sonra yüzde 4,63 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı nisanda 192 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ADP özel istihdam verisine göre de nisanda yıllık ücret yüzde 5 arttı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29 ile 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 geriledi.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 49,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in nisan ayı imalat sanayi PMI verisi ise yukarı yönlü revize dilerek 50 değerini aldı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, martta 8 milyon 488 bine gerileyerek Şubat 2021'den sonraki en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede inşaat harcamaları da martta artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

Şirketler karışık finansal sonuçlar açıkladı

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. Geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ise ocak-mart döneminde azaldı. Beklentilerin altında finansal sonuçlar açıklayan kahve zincirinin hisseleri yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

Çip şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 9, geliri beklentilerin altında gerçekleşen Super Micro Computer'ın hisseleri yüzde 14 geriledi.

Bugün bilançosunu açıklayan Pfizer, tahminlerin üzerinde gelir bildirirken gelir beklentisini de yükseltti. İlaç şirketinin hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands'ın geliri ilk çeyrekte yüzde 3 azalarak 1,6 milyar dolara düştü. Şirketin hisse fiyatı, bilançosunu açıklaması sonrasında yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

???????ABD'li eczane zinciri CVS Health'ın hisseleri beklentilerin altındaki finansal sonuçların ardından yaklaşık yüzde 17 düştü.

Geçen yılın son çeyreğinde sürpriz zarar ettiğini açıklaması sonrasında sorunlar yaşayan ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, yılın ilk çeyreğinde de 335 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Ancak bankanın hisseleri, Üst Yönetici Joseph Otting'in bu yıl bir geçiş yılı olsa da gelecek 2 yıl için karlılığa giden yolun açık olduğunu söylemesi üzerine yüzde 28'in üzerinde değer kazandı.