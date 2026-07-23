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Teknoloji ve jeopolitik riskler borsayı düşürdü

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New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerle güne düşüşle başladı. Dow Jones yüzde 0,89, S&P 500 yüzde 1,08 ve Nasdaq yüzde 1,73 değer kaybetti. Alphabet ve Tesla hisseleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 8'den fazla düştü. Brent petrol varil fiyatı yüzde 5,8 artışla 99,5 dolara yükseldi.

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirmesi ile Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 51.755,54 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 azalışla 7.418,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kayıpla 25.245,54 puana indi.

Şirket bilançoları ile Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları açılışta negatif bir seyir izledi. ABD'de bilanço sezonunu açan büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan Alphabet'in ikinci çeyrekte geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Yapay zeka altyapısı ve çözümlerine yönelik talebin etkisiyle Google Cloud gelirlerinin yüzde 82 arttığını açıklayan Alphabet, 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini 180-190 milyar dolar aralığından 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti. Alphabet hisseleri açılışta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da ikinci çeyrekte geliri yıllık bazda yüzde 26 yükseldi. Ancak şirketin net karı yüzde 5 geriledi.

Yapay zeka, otonom sürüş ve üretim altyapısına yönelik yatırımlarını artıran Tesla'nın söz konusu dönemde sermaye harcamaları yıllık yüzde 142 artışla 5,79 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı negatife döndü. Tesla'nın hisseleri de yüzde 8'den fazla düştü.

IBM ise ikinci çeyrekte gelirinin yıllık bazda yüzde 1 arttığını, net karının ise yüzde 1 azaldığını açıkladı. Şirket, 2026 yılı için sabit kur bazında yüzde 4 ila 5 aralığında gelir artışı öngörürken, hisseleri yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Orta Doğu'da tırmanan gerilim de yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını aksatabileceğine yönelik endişeler ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinde etkili oldu.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,8 artışla 99,5 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 90,8 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 187 bine indi ve 1969'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA
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