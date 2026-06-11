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New York borsası yükselişle açıldı

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New York borsası, Orta Doğu'daki tırmanan gerilime rağmen çip hisselerindeki toparlanmayla güne yükselişle başladı. Dow Jones %0,11, S&P 500 %0,28, Nasdaq %0,56 arttı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a sert darbe ve petrol altyapısını ele geçirme tehditleri sonrası petrol fiyatları yatay seyretti. ÜFE beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik maaşı başvuruları da yükseldi.

NEW New York borsası Orta Doğu'da tırmanan gerilime rağmen çip hisselerindeki toparlanmayla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 49.972,07 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.287,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 artışla 25.309,78 puana çıktı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, çip hisselerindeki toparlanma sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran'a "oldukça sert bir darbe indireceğini" belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin tırmanışa rağmen petrol fiyatları TSİ 16.30 itibarıyla yatay seyretti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı 93,11 dolar olurken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,08 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 Haziran ile biten haftada 229 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, yatırımcıların Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını hızla yükseltip enflasyonist baskıları körüklediği bir ortamda, para politikasında sıkılaşma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit tutmasının beklendiğini belirten analistler, yıl sonuna kadar en az bir kez 25 baz puanlık faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını ifade etti.

Teknoloji sektöründeki "yüksek değerleme" endişeleriyle son dönemde düşen çip şirketlerinin hisseleri toparlanma gösterdi. Micron Technology hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 3 ve Intel hisseleri yüzde 9'un üzerinde artışla güne başladı.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Oracle, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen, şirketin hisseleri yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla ek finansman sağlayacağını açıklaması üzerine yüzde 11 değer kaybetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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