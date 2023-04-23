Nebati'den soğan fiyatına yönelik eleştirilere yanıt: Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle

AK Parti'den Mersin milletvekili adayı olan Nurettin Nebati, soğan fiyatının yüksek olduğu eleştirisinde bulunanlara çok konuşulacak bir karşılık verdi. Nebati, "Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle" diye konuştu.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"14 MAYIS'I ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIM"

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Yetmez, bu yol arkadaşlığımı 14 Mayıs'ı zaferle taçlandıracağım. 15 Temmuz'un intikamını almak için bir araya gelmeye çalışanlara öyle bir ders vereceğim ki terör örgütleri, onların uzantıları ve arkasındakiler bir daha Türkiye'ye yan gözle bakmayacaklar" diye konuştu.

"TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİ"

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tüm krizlere rağmen vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, bu süreçte Türkiye'nin en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıktığını söyledi. Nebati, eğilmediklerini ve sadece Allah'ın huzurunda alınlarını secdeye koyduklarını ifade ederek, "Ama onlar seccadenin bile farkına varmadan ayakkabılarıyla üzerine basarlar. Onun için 'Efendim bilmiyordum…' Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın? Basmazsın" değerlendirmesinde bulundu.

"SOĞAN CÜCÜĞÜYLE OYNA BİRAZ"

Bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını aktaran Nebati, şöyle devam etti; "Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle… Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."