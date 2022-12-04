Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun göndermesine zehir zemberek yanıt: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlamayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisinin daha önce kullandığı, "Epistemolojik kopuşlar" ifadesine göndermede bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert yanıt verdi. Bakan Nebati, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin vizyon belgesi tanıtımının ardından kendisinin daha önce kullandığı, "Epistemolojik kopuşlar" ifadesine göndermede bulunan CHP liderine sert yanıt verdi. Nebati, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız" dedi.

"EPİSTEMOLOJİK KOPUŞLAR ONLARIN OLSUN"

Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladığı toplantı sonrasında sosyal medya hesabından , "Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. 'Epistemolojik kopuşlar' onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur" diyerek 'Epistemolojik kopuş' ifadesini sık kullandığı bilinen Bakan Nebati'ye göndermede bulundu.

BAKAN NEBATİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu. Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor" dedi.

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

"EPİSTEMOLOJİK KOPUŞLAR BİZİMDİR"

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı.

BAKAN NEBATİ, GÜNDEM OLAN KONUŞMASINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanması çok konuşulmuştu.