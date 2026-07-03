NTO'nun üye buluşmaları sürüyor

Nazilli Ticaret Odası'nın 2026 yılı üye buluşma toplantısı bu kez Nazilli'de gerçekleştirildi. Başkan Arslan, üretim, imalat, sanayi ve madencilik sektörlerinde Nazilli'de faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Eren ve Gökhan Yıldız, üyeleri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi.

Bölge ekonomisini konu alan Nazilli Bölgesi Tanıtım Filmi'nin ardından, oda tarafından tespit edilen sorunların yanı sıra üyelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan sorunlar dosyası kapsamında yürütülen lobi faaliyetleri ve üst düzey yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeleri içeren tanıtım ve bilgilendirme videosu izlendi. Toplantıda, Nazilli Ticaret Odası faaliyetlerinin üyelerimizin talep ettiği ve çözüm beklediği konular doğrultusunda şekillendiği vurgulandı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, davete katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, toplantıya iştiraklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Arslan, her platformda dile getirdiği konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu, uygun faizli finansman imkanları geldiğini ifade ederek: "Halk Bankası aracılığıyla sadece Esnaf Odasına kayıtlı üyelere sunulan kredi sisteminden, aynı ölçekte faaliyet göstermesine rağmen Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerimizin yararlanamaması önemli bir eksikliktir. Bu nedenle, Ticaret Odası üyelerimizin de benzer finansman desteklerinden faydalanabilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılması veya yeni bir sistem oluşturulması yönündeki girişimlerimiz devam etmektedir" dedi.

"Geleceğin patronlarını yetiştirmek istiyoruz"

Nitelikli ve teknik personel ihtiyacı her geçen gün artmakta olduğunu da ifade eden Başkan Arslan, "Üreten ve rekabet eden güçlü bir ekonomi için en büyük sermayemiz; gençlerimiz, girişimcilik ruhumuz ve mesleki eğitimdir. Teknik ve mesleki eğitim alan gençlerimizin geleceğin iş insanları olacağına inanıyoruz. Teknik liselerin sayısının artırılması, meslek liseleriyle ilgili yanlış algıların ortadan kaldırılması ve gençlerimizin üretim hayatına güçlü şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımız var"

Sanayi ve ticaret alanına ihtiyaçlarının olduğunu da belirten Başkan Arslan, "Sorumluluk bölgemizin yaklaşık yüzde 80'inde sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı bulunmaktadır. İmar planlarından kaynaklanan sorunların çözümü için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize yer gösterebilmek adına yeni sanayi ve ticaret alanlarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz; konut alanlarıyla birlikte sanayi ve ticaret alanlarının da dengeli şekilde planlanmasıdır" açıklamasında bulundu.

"Coğrafi işaretli ürünlerimizi geleceğe taşıyoruz"

Başkan Arslan: "Yerel değerlerimizin korunması ve ekonomik katma değer oluşturması amacıyla bugüne kadar 7 ürünümüze coğrafi işaret tescili kazandırdık. Bu alandaki çalışmalarımız aralıksız devam etmekte olup, birçok ürünümüz de coğrafi işaret potansiyeline sahiptir" dedi.

"Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi bölgemiz için stratejik önem taşıyor"

Arslan konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Kurulması planlanan Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi, yalnızca Nazilli'nin değil, tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım alanıdır. Planlanan Toygar ve Esenköy bölgesinin zemin yapısı sanayi yatırımları açısından uygun özellikler taşımaktadır. Üyelerimizden aldığımız destek ve güç ile bu önemli projeyi hayata geçireceğimize inanıyoruz"

Son olarak "Üyelerimizin görüş ve talepleri her zaman birinci önceliğimizdir" diyerek konuşmasını tamamlayan Başkan Arslan: "Hizmet anlayışımızın merkezinde üyelerimizin beklentileri yer almaktadır. Üye Buluşma Toplantılarımız önümüzdeki süreçte de farklı sektörlerle devam edecektir" dedi.

Toplantı, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı