Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi değerlendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Tüm Nazilli protokolü ile birlikte çevre ilçeler ve Aydın'dan gelen katılımcılarla yapılan toplantıda Nazilli için güç birliği mesajı verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi değerlendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Tüm Nazilli protokolü ile birlikte çevre ilçeler ve Aydın'dan gelen katılımcılarla yapılan toplantıda Nazilli için güç birliği mesajı verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurt içi fuar takviminde yer alan ve bu yıl 16-19 Aralık tarihleri arasında Nazilli Sümer Vakfı yararına gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi son durum değerlendirmelerinin konuşulduğu toplantı Nazilli Ticaret Odası'nın desteği ile yapıldı. Fuar heyeti tarafından fuar ve hazırlıkları hakkında başta muhtarlar olmak üzere tüm protokol üyelerine bilgilendirmede bulunuldu.

Fuarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında ilk bilgilendirmeyi yapan Fuar Organizatörü Mehmet Abdioğulları, geçen yıl yapılan fuarla ilgili bilgilendirmenin ardından bu seneki fuarın daha da yoğun katılımla gerçekleşeceğini ifade etti.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkan Vekili Ali Ertürk, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, yaptıkları konuşmalarda fuarın gerçekleştirileceği alan, fuarın amacı, Nazilli'ye sağlayacağı faydaları ve Nazilli Sümer Vakfı'nın öncülüğünde öğrencilere burs sağlanması konularında bilgilendirmede bulundu.

"Herkesin fuara katkı vermesini bekliyoruz"

Fuarın Sümer Vakfı'nın himayesinde gerçekleşmesi bakımından önemini dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy: "Bugün Nazilli'de altıncısı yapılacak olan fuarımızın tanıtımı yapılmakta. Burada bir araya gelmemizin de ayrı bir önemi bulunmakta. Nazilli'nin önemli değerlerinden bir tanesi de Sümerbank. Sümer Vakfı 1981 yılında Sümerbank çalışanlarının çocuklarına burs vermek amacıyla kurulmuş bir vakıf. Ancak 2000'li yıllardan sonra 2019 yılına kadar aktifliğini yitirmiş. Neredeyse lağvedilme durumuna gelmiş. Biz de Sümer Vakfı'nı ilçemizde tüm paydaşların bir arada strateji geliştirebileceği bir çatı örgüt haline gelmesi için çok çalışıyoruz. Sümer Vakfı Sümerbank'ın mirasıdır. Sümer Vakfı Mütevelli Heyeti olarak Sümer Vakfı'nın Nazilli'nin bir değeri olduğunu ifade ediyor ve herkesin de bu değere sahip çıkmasını bekliyoruz. Sümer Vakfı olarak bizim düşüncemiz bizim için önemli olan Nazilli'de yapılacak olan tarım fuarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi. Bunun lisanslı A firması veya B firması olması farketmez. Sonuçta kendi ticari faaliyetleri. Bu faaliyeti yürüten kuruluşlar da faaliyetlerini hukuki mevzuatlar doğrultusunda yürütmek zorundadır. Önemli olan fuarın başarısı. Biz, fuar organizasyonu çatısı altında tüm kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Nazilli'mizdeki bu fuar organizasyonuna tüm Nazilli ve çevre ilçelerinin de destek vermesini bekliyoruz. Geçen yıl hep birlikte çok güzel bir organizasyonla çok güzel işlere imza attık. Bu sene de aynı organizasyon sürüyor. ve bu organizasyona emek veren tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

16-19 Aralık 2023 tarihlerinde Nazilli Belediyesi Katlı Otoparkı'nda gerçekleştirilecek olan 6. Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Fuar Kapsamında fuarda sergilenecek genel kategorilerin; tarım makineleri ve ekipmanları, tarımsal hizmetler, organik tarım ürünleri, seracılık ve bahçecilik ürünleri ve tarım destek teknolojilerinin sergileneceği ifade edildi.

Fuar bilgilendirme toplantısına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Ali Ertürk, çevre ilçelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, İlçe Jandarma Komutan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Muhtarlar ve kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. - AYDIN