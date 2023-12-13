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Mut Zeytinyağı için Avrupa Birliği patent başvurusu yapıldı

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Mersin'in Mut İlçesinde Türkiye'nin yüzde 20'sininin üretimi yapılan zeytinyağı için Avrupa Birliği patent başvurusu yapıldı. Mut Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Şahin Sezer, zeytinyağının marka değerini ve kalitesini ön plana çıkarmak amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda Mut Zeytinyağı'nın dış pazarlarda payının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mersin'in Mut İlçesinde Türkiye'nin yüzde 20'sininin üretimi yapılan zeytinyağı için Avrupa Birliği patent başvurusu yapıldı.

Mut Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Şahin Sezer, "2015 yılından itibaren ülkemizde çoğrafi işaret alınarak korunması sağlanan "Mut Zeytinyağı"nın Avrupa Birliği Komisyonunda tescili için çalışmalar başlamış bulunmaktadır. Bu önemli çalışmalar sonucunda hedefimiz ilçemizin adı ile meşhur hale gelen "Mut Zeytinyağı"mızın dış pazarlarda payının artırılmasıdır. Ayrıca zeytinyağının her türlü kötüye kullanımına ile tehdide karşı korunmasının sağlanması, elbette ki bu kıymetli ürünümüzün marka değerini ve eşsiz kalitesini ön plana çıkarmaktır. Odamızın sınai mülkiyet hakları danışmanı Huriye Özener ile AB Komisyonu çalışmalarımız için protokolü imzalamış bulunmaktayız. Bölgemize zeytinyağı üreticilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 75'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 20'sinin Mut ilçesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Sezer, "300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçla zeytin üretimi yapıldığı ve 12 zeytin salamura işleme tesisi ile 22 zeytinyağı fabrikasının hizmet verdiğini" ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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