MÜSİAD ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği işbirliği yaptı

MÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan işbirliği anlaşması, özel sektörün toplumsal sorumluluk kapasitesini artırmayı ve mülteci toplulukların ekonomik dayanıklılığını geliştirmeyi amaçlıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği arasında, özel sektörün toplumsal sorumluluk kapasitesini uluslararası insani mekanizmalarla buluşturan kapsamlı işbirliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile UNHCR Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi tarafından İstanbul'da imzalanan işbirliği anlaşmasının törenine iş dünyası temsilcileri, uluslararası kuruluş yetkilileri ve davetlilerin katıldığı bildirildi.

MÜSİAD'ın kuruluş ilkesi olan "yüksek ahlak-yüksek teknoloji" anlayışı doğrultusunda üretim, istihdam ve kapsayıcı kalkınmayı merkeze alan yaklaşımını küresel insani sorumluluk perspektifiyle tahkim ettiği belirtilen açıklamada, "İmzalanan bu anlaşma ile özel sektörün ekonomik dinamizmi, toplumsal dayanışma ve sosyal uyum hedefleriyle daha güçlü bir zeminde buluşmuştur. UNHCR ile tesis edilen stratejik işbirliği istihdam, eğitim ve geçim kaynakları alanlarında sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini esas almaktadır. Bu çerçevede mülteci toplulukların ekonomik dayanıklılığının artırılması, iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, MÜSİAD'ın güçlü üye ağı, sektör kurulları ve iş dünyası ekosistemi aracılığıyla sorumlu özel sektör katılımını yaygınlaştırmayı, iyi uygulama örneklerini çoğaltmayı ve kapsayıcı kalkınma anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflediği belirtildi.

"Koruma, eğitim ve geçim programlarının desteklenmesi öngörülmekte"

Anlaşma kapsamında iş gücü piyasası analizleri ve beceri haritalandırması çalışmalarıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesinin böylece arz ve talebin daha etkin şekilde eşleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak mobilizasyonu çalışmaları aracılığıyla mülteci topluluklar için koruma, eğitim ve geçim programlarının desteklenmesi öngörülmekte, Türkiye'nin köklü hayırseverlik geleneği doğrultusunda zekat ve sadaka dahil olmak üzere İslami sosyal finans araçlarının etkisinin artırılmasına yönelik ortak girişimler geliştirilmesi de işbirliği çerçevesinde yer almaktadır."

Bu anlaşma, özel sektör-uluslararası kuruluş ve sivil toplum işbirliği modelinin güçlendirilmesi açısından önemli bir eşik niteliği taşımaktadır. MÜSİAD, üretim ve ticaret kapasitesini toplumsal dayanışma vizyonuyla bütünleştirerek, insani ihtiyaçlara sürdürülebilir ve ölçülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir."

İmzalanan işbirliği anlaşmasının, Türkiye'de sosyal uyumun güçlenmesine, kalıcı çözümlere yönelik adımlar atılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sağlaması beklendiği de bildirildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
