MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 16 sektör kurulu tarafından hazırlanan "MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları"nın sonuçları açıklandı.

MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları'nın sonuçları, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, "Türkiye'nin Üretici Gücü" sloganıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin, 14 bini aşkın üyesiyle dünyanın 83 farklı ülkesinde, 99 şubesiyle, 7 gün 24 saat çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Şu anda 16 aktif sektör kurulları olduğunu, her birinin kendi içinde dernek gibi çalıştığını belirten Asmalı, "Şu anda en az 20 kişi yönetim kadrosunda, sektör kurullarının olduğunu düşünürsek, 300-350 kişilik yönetim kurulu ağımız var ve bunlara emek veriyoruz." diye konuştu.

Asmalı, "Her biri yoğun bir emek ürünü olan raporu paylaşıyoruz. Dolayısıyla geride bıraktığımız yılı verilerle ele alan ve analiz edilen raporlarımız aynı zamanda önümüzdeki yıl ve dönemler içinde çeşitli öngörüler ortaya koyuyor." görüşlerini kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Sektör Kurulları Raporları'nın, bir seneyi aşan büyük emek verilen, 12 üniversitenin desteğiyle, hocaların katkılarıyla hazırlanan önemli bir rapor olduğunu belirtti.

Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Raporu'nun, "Türkiye Yüzyılında Medya ve Medya Ekonomisi" başlığıyla yayımlandığını aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Uluslararası yayıncılık alanında ilk 5'te yer alma hedefini ortaya koyan raporumuz, Türkiye'deki basım, yayın ve medya sektörünün gelişimi için fırsatları ve somut önerileri ortaya koyuyor. 'Siber Güç; Türkiye'nin Dijital Savunmada Dönüşüm Stratejisi' başlıklı Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Raporu, Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün stratejik hedeflerinin, ülkemizin ekonomik kalkınma, dijital dönüşüm ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleriyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Enerji ve Çevre Sektör Kurulumuzun hazırladığı 'Enerjide Dönüşüm: Mevcut Durum, Türkiye Perspektifi ve İklim Değişikliği Etkisi Raporu', Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini, enerji ve çevre sektörü açısından en önemli Kızılelma hedef olarak ortaya koyuyor ve buna vurgu yapıyor."

Asmalı, Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Raporu'nun, "Türkiye Yüzyılına Giriş: Fırsatlar, Tehditler ve Ekonomik Hedeflere İlişkin Bir Değerlendirme" başlığıyla yayımlandığını, raporda, diğer sektörlerden farklı olarak geniş kapsamlı bileşenlere sahip olan finans sektörünün, özellikle bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ve portföy büyüklüğüne dikkati çekerek ele aldıklarını söyledi.

Tarım sektörünün, hem geniş arazi varlığı hem de yüksek istihdam oranıyla ülkenin temel kalkınma ve gelir kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini dile getiren Asmalı, "Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Yaklaşımları" başlığını taşıyan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Raporu'nun, "tarım stratejik güçtür, teknolojiyle büyür, birlikte üretenler geleceği kurar" sloganıyla tarımın geleceğine vurgu yaptığını aktardı.

Asmalı, Hizmetler Sektör Kurulu Raporu'nun, bugün halihazırda faaliyet yürüten 100 binden fazla yiyecek-içecek işletmesi ve 1 milyonu aşkın çalışanıyla, ülkenin dünya sıralamasında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu savunduğunu kaydetti.

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Raporu'nun en güncel meselelerden birini ele aldığını belirten Asmalı, "Konuta Erişilebilirlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalışmanın, başta dar gelirliler olmak üzere, ekonomik olarak herkesin konuta erişebilme hakkını işleyen önemli bir rapor olduğunu söyledi.

Asmalı, Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Raporu'nun, Türkiye madenciliği, orta vadeli plan strateji ve hukuksal iyileşme yol haritası olduğunu dile getirerek, burada Türkiye'nin maden gruplarıyla yıllık ortalama 200 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ve bu noktada dışa bağımlılığının sonlanmasına dikkati çektiğinin altını çizdi.

Lojistik Sektör Kurulu Raporu'nda Türkiye'nin çok stratejik bir konumu olduğunu anlatan Asmalı, "Ülkemizin orta koridor üzerindeki stratejik konumu Avrupa arasındaki taşımacılık ve merkezi bir rol üstlenmesini olanak tanıyan ve bununla ilgili yapılması gerekenleri özetleyen, sürdürülebilir odağında lojistik sektörü ve gelecek trendleri üzerinde duruyor." diye konuştu.

"Savunma sanayi çok iyi gidiyor"

Makine Sektör Kurulu Raporu'nun dijital çağda Türkiye makine sektörü, yenilikçi makine üretim modeli üzerine durduğunu dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Türk makine sektörünün 2030'da 60 milyar doları karşılayacak bir ihracat kapasitesi için neler yapılması gerektiğini bu raporda görebilirsiniz. Mobilya ve Sektör Kurulu Raporu'nda Türkiye'nin, küresel çevre dostu mobilya pazarında önemli oyuncular arasına girmesi için yapılması gereken adımlar, stratejik hedefler bu raporda var. Sektörün kalite, eleman ihtiyacından Türkiye'deki mobilyanın kilogram başına daha katma değerli, daha stratejik, daha inovatif ürünler yetiştirmesi, markalaşmaya kadar birçok konulara temas ediyor.

Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Raporu, Türk otomobil endüstrisinin geleceği önemli bir başlık. Dolayısıyla Türkiye, bugün dünyanın 12. büyük araç üreticisi konumunda. Dolayısıyla bu konuda atılması gereken adımları raporumuzdan görebilirsiniz. Perakende Sektör Kurulu Raporu, gıda perakendeciliği üzerine bu raporumuz hazırlandı. Organize gıda perakende zincirinde çalışan 1 milyonu aşkın çalışan var. Küçük işletmeleri eklediğiniz zaman çok büyük rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla burada da 2030'a kadar sektörün organize perakendecilik hacminin 2-3 katına çıkarılması, Türkiye'nin gıda ihracatında işlenmiş gıda ürünleri, organik ürünler alanında büyümesinin sağlanması için neler yapmak lazım? Bununla ilgili raporda çok detaylı kapsamlı çalışmalar var."

Asmalı, Sağlık, Sektör Kurulu Raporu'nda, Türkiye'de tıbbi cihaz sektörünün büyümesi için atılması gereken adımlara dikkati çektiğini, aynı şekilde Türkiye'de yerli ilaç sektörünün payının yüzde 23'lerde olduğunu, bunun çok daha yukarılara çekilmesi noktasında bir dizi öneriler sunduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Sektör Kurulu Raporu'nun, Türkiye'de savunma sanayisinde kullanılacak stratejik ürünler başlığı altında hazırlandığını vurgulayan Asmalı, "Savunma sanayi çok iyi gidiyor. Savunma sanayi ihracatımıza da son derece önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Raporu'nda tüm tekstil sektörünün gelişimi için önemli fırsatlar olduğunu kaydeden Asmalı, "Bununla ilgili neler yapılabilir? Bununla ilgili mevcut durum değerlendirmesi ve geleceğin öngörüleri başlığı altında bir rapor hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Asmalı, Turizm Sektör Kurulu Raporu'nun 1,51 milyon kişiye istihdam sağlayan, Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli bir iş gücü kaynağı, çok önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla burada küresel rekabet gücünün arttırılması, eko turizm, agro turizm, çevre dostu projelerle Türkiye turizm gelirinin artırılması noktasında neler yapılabilir, bu raporda izah edildi." dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de bir yıldan fazla 12 üniversite ve çeşitli akademik kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüttükleri kapsamlı süreçte, 16 farklı sektör kurulu ve bunlara ek olarak perakende raporu olmak üzere toplamda 17 farklı raporu klasör halinde oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, söz konusu raporların iş dünyası için stratejik bir rehber niteliği taşımasını ve politika yapıcılara karar verme noktasında kaynak niteliği taşımasını umduklarını dile getirerek, raporların ülke ekonomisine faydalı olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.