MÜSİAD İzmir Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Manisa'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörün nabzını tutan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, güven tazeleyerek yeniden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı olarak seçilen Gökhan Temur'un yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu, İzmir Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı seçimli genel kurulda, MÜSİAD İzmir Başkanlığına tek aday olan Gökhan Temur güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Sektörün öncüsü Cemar'ın Genel Müdürü Yalçın da listede yer aldı

Öte yandan, Manisa'nın Kula ilçesinden dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörün öncüsü olan, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, güven tazeleyen Başkan Temur'un yönetim kurulu listesinde yer aldı. Büyük bir görevi daha üstlenen Cemar Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın'ın rozetini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ taktı.

MÜSİAD'ın devletin vizyon ve duruşuna yumuşak güç olarak değer kattığını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Özellikle son yıllarda ülkemiz hem bölge siyasetinde hem de dünya siyasetinde ciddi bir ivme kazandı. Bu kazanımda MÜSİAD gibi kurumlarımızın gücünü tüm dünyada gösterme anlamında çok önemli bir misyonu oldu. Ülkemizde ortaya koyduğumuz Afrika açılımı ve bununla beraber iş dünyasının oraya katılımı, hem de Orta Doğu'daki gelişmelere kayıtsız kalmayarak orada yaptığımız hamlelere bu tarzdaki STK'ların hassas bir şekilde üzerine gitmesi, bizim dünya siyaseti anlamında ortaya koyduğumuz vizyona eğer bu kurumlarımız bu hassasiyeti ortaya koymaz ise bunu devlet gücüyle bir yere kadar götürebilirsiniz. MÜSİAD'ın bu çalışmalarını gerçekten çok kıymetli buluyoruz. Ayrıca MÜSİAD'ın Gazze'de özellikle yardımlarla beraber bu işlerin içinde olması, 13 yıldır Suriye'de yaşadığımız sürece, oradaki zulme kayıtsız kalmayarak o zulümden kaçan insanlara kucak açmak MÜSİAD'ın da ana gündemlerinden biri oldu. Bunların hepsi bir vizyon ve duruş ortaya koyduğunuzda, bu vizyona ve duruşa MÜSAİD'ın yumuşak güç noktasında değer katmasıdır. Özellikle bizim 2002'den bu yana da MÜSİAD'ın fonksiyonunun çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile MÜSİAD İzmir Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, güven tazeleyen Şube Başkanı Gökhan Temur'a da çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2 yıldır İzmir'de MÜSİAD bayrağını daha ileriye götürmeye çalıştığını ve yeni dönemde yeni projelerle değer katmak istediklerini altını çizen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ise, "20 Ocak 2023 tarihinde ilk dönem için göreve seçilmiştik ve akabinde 6 Şubat depremleriyle beraber asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlere odaklandık. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde Kahramanmaraş'ta konteyner kent kurduk. Onun akabinde yerel seçimle beraber bu 2 yıllık süreci bir çok programla atlattık. Geldiğimiz noktada açıkçası zaman çok çabuk geçiyor ama son 1 yıldır şube binamızın inşa sürecine ağırlık verdik. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni şube binamıza kavuşacağız. Bu kapsamda kurumsal yapımıza uygun kurumsal bir yönetim anlayışıyla yeni hizmet binamızda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabi şehrimize değer katmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu çerçevede değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönem itibariyle de yeni oluşturduğumuz yönetim kurulumuzla bunu gerçekleştirecek şekilde, sektörel ve tematik zirveler düzenleyeceğiz. 4 ana başlığımız var aslında. Bu ana başlıklarda tüm konularımızı tek tek ele alıp şehrimize ayrı bir katma değer oluşturacağız. İnşallah yapmış olduğumuz 25. Olağan Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'ndaki genel kurula, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, MÜSİAD üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - MANİSA