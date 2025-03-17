ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş

Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, muhafazakar kesime ihanet ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada kendisi için bazen de "Atatürkçü" dendiğini belirten Ülker "Ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim" dedi.

Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker, LinkedIn üzerinden gelen takipçilerinin sorularını cevapladı. Ailesinin kökenleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Ülker, baba tarafının Kırım göçmeni olduğunu ve Kırımlı Devletler Ailesi'nin Türkiye'deki üçüncü neslini temsil ettiğini söyledi.

Ülker, "Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım'a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı'nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. 'Hazar Yahudisi', 'Karay Türkü' gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat'ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz" ifadelerini kullandı.

"HER SİYASİ GRUPTAN ARKADAŞIM VARDI"

Eğitim hayatına dair en çok merak edilen sorulardan biri, neden İmam Hatip Lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih ettiğiydi. Murat Ülker, bu kararı şu şekilde açıkladı; "Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve 4. oldum. Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmemin nedeni ise 1977'de Türkiye'de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı."

Ülker, eğitim yıllarında her türlü siyasi grubun içinde arkadaşlarının olduğunu ancak kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını da ekledi.

"AŞIRILIĞA KAÇMADAN DİNİMİ ÖĞRENDİM"

Kendi çocukluğunu anlatırken, "Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?" sorusunu kendisine yönelten Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca'dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti.

"MİLLİYİM, MÜSLÜMANIM"

Sosyal medyada hakkında çıkan spekülasyonlara da değinen Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. "Bazen 'Atatürkçü' olduğum söylenir, bazen 'muhafazakâr kesime ihanet ettiğim' iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

Süper Lig'in altını üstüne getirdi
img

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
img

Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

murat beyin gıda dedektifiyle arası iyi değil adamı ürün etikindeki bilgileri açıklıyor diye anlamsız bir şekilde ha bire mahkemeye veriyor habire davaları kaybediyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Evine gelen usta cinayete kurban gitti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu
Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti

Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Altın yatırımcıları yeni rekor için gün sayıyor

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.