Mühendis Tek-Sen Başkanı Mümin Güler'den Toplu Sözleşme Tehditlerine Sert Tepki

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında teklif edilen 8'inci ve 94'üncü maddelere sert tepki göstererek, bu maddelerin kamu çalışanlarının haklarını ve teknik mesleklerin itibarını zedeleyeceğini söyledi.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair kamuoyunu yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Güler, yetkili konfederasyonun sunduğu 8'inci maddeyle yalnızca yetkili sendikaya üye olanların ücretsiz yararlanabileceğini, diğer kamu çalışanlarının ise dayanışma aidatı ödemeye zorlanacağını belirtti. Bu düzenlemeye "Anayasa ihlali" diyerek tepki gösteren Güler, farklı sendika tercihlerini ortadan kaldırma çabasına karşı duracaklarını, bunun bir tercih hakkı olduğunu, zorunluluk haline getirilemeyeceğini söyledi.

Teknik hizmetler sınıfına dışarıdan müdahale iddiası

94'üncü maddeyle teknik niteliği olmayan bazı meslek gruplarının Teknik Hizmetler Sınıfı'na dahil edilmesinin hedeflendiğini belirten Mümin Güler, bu teklifin teknik personelin mesleki saygınlığını erozyona uğratacağına dikkat çekerek, meslek onurunu koruma çağrısında bulundu. Bu düzenlemeyle mühendislik, mimarlık ve teknikerlik gibi mesleklerin saygınlığının zedelenme riski taşıdığına dikkat çeken Güler, "Bilgiye ve yüksek sorumluluğa dayalı kadrolar bu kadar kolay değersizleştirilemez. Emeğimiz, sahadaki mücadelemiz bu kadar kolay değersizleştirilemez" dedi.

Mühendislik Meslek Kanunu talebi

Teklif edilen 134'üncü maddeye de değinen Güler, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mali ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelerin 2026 yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Ancak yıllardır talep edilen "Mühendislik Meslek Kanunu"na dair herhangi bir ibarenin yer almamasının eksiklik olduğunu vurgulayan Güler, "Toplu sözleşme teklifleri içinde yer alan 134'üncü maddeyle teknik personelin mali ve emeklilik haklarında iyileştirme öngörülüyordu. Yıllardır talep edilen 'Mühendislik Meslek Kanunu' hala gündemde yok. Mühendislik de artık yasal statüye kavuşturulmalı, bu konuda somut adımlar bekliyoruz. Teknik mesleklerin onuru ve sendikal tercih hakkı için mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu maddelere karşı susmayacağız ve geri adım atmayacağız" diye konuştu. - BURSA