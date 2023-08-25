Muğla'da Su Krizi: Barajlar Doluluk Oranlarında Düşüş

Muğla'da su krizi kapıda

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, baraj doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu belirterek su tasarrufu uyarısında bulundu

MUĞLA - Muğla Su Kanalizasyon Genel Müdürü Baki Ülgen Muğla'da içme suyu kaynaklarının azaldığını ve herkesin suyu tasarruf etme konusunda hassas olması gerektiğini söyledi.

Yeraltı su kaynakları azaldı

Ülgen, iklim değişikliğinin etkileriyle tüm dünyada su konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını ve önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda bu sıkıntıların giderek artacağını söyledi. Ülgen ayrıca Muğla'daki yeraltı su kaynaklarının ve barajların seviyelerinde de düşüşler yaşandığına vurgu yaparken, su tasarrufunun bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

"Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalma var"

Ülgen, "Özellikle bu dönemde su temininde, sağlıklı suya ulaşımda dünyanın birçok ülkesinde sıkıntılar yaşanıyor. 2022 yılında ortala aldığımız yağış 4.400 kg/m2 iken, 2023 yılında ise bu 3 bin 200 olarak ölçüldü. Bu da yüzde 27'lik bir azalma demek. Kış ayları gelmeden biz bir eylem planı hazırladık. Bu kuraklık eylem planında hem devletimizin bir eylem planı var, bizim de Muğla özelinde kendi ürettiğimiz bir eylem planı var. Özellikle bazı yarımadalarımızda çekilecek sıkıntılara karşı böyle bir eylem planı düzenlendi" dedi.

Barajlar SOS veriyor

MUSKİ Genel müdürü Baki Ülgen Muğla yöresinde bulunan içme ve kullanma suyu barajlarındaki doluluk oranları hakkında verdiği bilgide, "Geyik barajı yüzde 27'lerde, Mumcular barajı yüzde 25'lerde, Akgedik barajını kullanmıyoruz. Milas için yapılmış bir baraj. Önümüzdeki dönem kullanacağız. Marmaris Atatürk Barajı yüzde 70 seviyelerinde" dedi.

Turistik ilçelerde su tüketimi arttı

"Genel anlamda bir düşme var. Sakar'ın altında (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Marmaris, Seydikemer) bu çok gazla hissedilmiyor. Rezervleri biraz daha uygun durumda. Batı Akdeniz havzasındaki su hacimleri. Ama üst plato dediğimiz Yatağan, Ula, Menteşe bölgesi, Yarımada bölgelerimiz Bozburun ve Datça Yarımadasında çok ciddi rezerv düşmeleri söz konusu yer altı suyundu. Tüketimimiz de Muğla'da inanılmaz derece artmış durumda. İlçeler bazında baktığımızda tüketim, 1 milyon nüfusumuza turizmi de dahil ettiğimizde geçen yıla öre tüm il genelinde yüzde 6,9 oranında su tüketiminde bir artış var. Bunun kaynağı birincisi sıcaklar çok etkili. İkincisi gelen turist sayısındaki artış, tarım, aynı zamanda bireysel ihtiyaçların arması nedeniyle su tüketiminde bir artış var. Bu artış yaşanan ilçelerin başında Milas, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye gibi ilçelerimizin su tüketiminde çok ciddi artışlar var. Bodrum'da yüzde 6.73, Dalaman'da 9,26, Marmaris'te 9,61. Geçen yılın aynı dönemine göre Seydikemer'de yüzde 23, Ula'da yüzde 18, Yatağan'da 13, Ortaca'da yüzde 16'lık gibi göze çarpan çok ciddi artışlar var. Bu direkt vatandaşımızın tüketimindeki artışlar" dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, Muğla'da 2022 yılının ilk 7 ayında 8 Milyon 484 Bin m3 su kullanılırken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 Milyon 579 Bin m3 olarak ölçüldüğünü ve su kullanımında yüzde 25'lik bir atış olduğunu belirtti. Ülgen, Muğla'nın 13 İlçesinin eskiyen hatların yenilenmesi ve su kaçaklarının önüne geçilmesi amacıyla Dünya Bankasından sağlamış oldukları krediyi temin edemediklerini, güneş enerji tarlaları kurmak ve su kayıp kaçağını önlemek için anlaşmasını yaptıkları 63,5 Milyon Euro'luk kredinin onayı Cumhurbaşkanlığı tarafından verildiği takdirde projeleri uygulamaya koyacaklarını açıkladı.