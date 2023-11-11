Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA Satış Mağazası Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA satış mağazası, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde yeni yerine taşındı ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı. MELSA, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Muğla'nın 13 ilçesinden kooperatiflerin, yerel üreticilerin ve ticari işletmelerin 549 çeşit ürününü tüketici ile buluşturuyor. Ürünlere MELSA şubelerinden ya da online sipariş ile ulaşılabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA satış mağazası yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi'ne taşınan MELSA işletmesini yeni yerinde ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Muğla'nın 13 ilçesinden kooperatiflerin, yerel üreticilerin ve ticari işletmelerin 549 çeşit ürününü tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA Muğla'dan 15, Aydın'dan 1 olmak üzere 16 üretim kooperatifinin ürünlerine de ev sahipliği yapıyor. Üreticinin, tüketicinin kazandığı bir zincir oluşturan MELSA'da zeytin yağı ve zeytin çeşitleri, sirke, hububat, konserve, kuru meyve, kuru baklagiller, aromatik bitki yağları, dekoratif ürünler, sabun, kıyafet, dokuma gibi yöresel ve el yapımı ürünler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar bu ürünlere MELSA şubelerinden ya da "muglaelsanatlari" adresinden ulaşıp sipariş verebiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi işletmesi MELSA'yı yeni yerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün MELSA'nın Muğla ve farklı şehirlerin ürettiği ürünleri vatandaşlara ulaştıran çok önemli bir pazar olduğunu söyledi ve gerek ziyaret ederek gerek internet üzerinden tüm vatandaşları birçok ürüne ev sahipliği yapan MELSA'ya beklediklerini belirtti. Başkan Gürün; "Verimli toprakları, başat ürünleri ile tarımda bir marka olan Muğla'mızda kooperatiflerimizin, yerel üreticilerin özellikle kadınlarımızın, farklı işletmelerin ürettiği ürünlere MELSA işletmemiz ev sahipliği yapıyor. 13 ilçemizin verimli topraklarında, dağlarından elde edilen balımız, tahinimiz, zeytinyağımız, mandalina lokumumuz ve daha birçok ürünümüz MELSA çatısı altında vatandaşlarımızı bekliyor. Bu ürünlere internet üzerinden de ulaşıp sipariş verilebiliyor. Muğla'dan farklı bir şehre, yurt dışına gidecek olan ya da yanında hediyelik bir ürün götürmek isteyen tüm vatandaşlarımız için MELSA çok önemli bir satış merkezi. Tüm vatandaşlarımızı MELSA'mıza bekliyoruz" dedi. - MUĞLA