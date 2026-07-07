Sadıkoğlu: 'Yüksek kiralar ve tahliye stresi işletmeleri zorluyor'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehir merkezindeki iş yeri teslim süreçlerinin hızlandırılması, konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerin tahliye edilmemesi ve iş dünyasına özel finansman desteği sağlanması çağrısını yineledi.

Şehir merkezindeki ticari hareketliliğin yeniden sağlanabilmesi için iş yeri teslimlerinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Çarşımızın bazı bölümlerinde iş yeri teslimleri başlamış olsa da ticaretin kalbi olan ana arterlerde inşaat çalışmaları halen devam ediyor. İş yerlerinin tamamı bitirilip teslim edilmeden Malatya'da ticari hayatın eski canlılığına kavuşmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle iş yeri inşaatları hızlandırılmalı ve teslim süreçleri bir an önce tamamlanmalıdır" dedi.

"İşyerleri teslim edilene kadar müsaade edilmelidir"

Konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin yeni iş yerlerine kavuşmadan tahliye edilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Sadıkoğlu, "Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, iş yerleri teslim edilmeden konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerimizden tahliye istenmemelidir. 4 binden fazla işletmemiz hala 21 metrekarede ayakta kalma mücadelesi veriyor. Depremin üzerinden geçen 3 yılı aşkın zamana rağmen birçoğu günü siftahsız bitiriyor. İşyerleri teslim edilene kadar müsaade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek kiralar esnafımızı çıkmaza sürüklüyor"

Deprem öncesinde kiracı olarak faaliyet gösteren ve bugün konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışan işletmelerin yeni çarşıdaki yüksek kira bedelleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Sadıkoğlu, "konteynerlerde günü siftahsız kapatan esnafımızdan yüksek kira bedellerini karşılamasını beklemek gerçekçi değildir. Bu tablo sadece esnafımızı değil, Malatya'nın ticari geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Deprem öncesinde kiracı olan işletmelerimizin de iş yeri sahibi olabilmesine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

"İş dünyamıza özel finansman modeli oluşturulmalı"

İş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birinin finansmana erişim olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, üyelerden en yoğun talebin kredi ve finansman konusunda geldiğini söyledi. Sadıkoğlu, "Artan maliyetler, daralan piyasa koşulları ve nakit akışındaki sıkıntılar nedeniyle işletmelerimiz ayakta kalma mücadelesi veriyor. Malatya iş dünyası, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zirai don felaketinin de ağır yükünü taşıyor. Bu olağanüstü şartlar dikkate alınarak işletmelerimize nefes aldıracak özel bir finansman modeli oluşturulmalı, banka kredilerindeki mevcut kısıtlamalar yeniden gözden geçirilerek krediye erişim kolaylaştırılmalıdır. İşletmelerimizin üretmeye, istihdam sağlamaya ve ticaret yapmaya devam edebilmesi için finansmana ulaşmaları hayati önem taşımaktadır" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın ekonomik toparlanmasının hızlanabilmesi için kamu kurumları, finans sektörü ve ilgili tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, iş dünyasının taleplerine yönelik adımların vakit kaybedilmeden atılmasının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı