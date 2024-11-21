Üye Girişi
Haberler

MTSO Başkanı: Mücbir Sebep Süresi Uzatılmalı

MTSO Başkanı: Mücbir Sebep Süresi Uzatılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mücbir sebep süresinin sona ermesine 9 gün kala MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, süre uzatımı talep etti. Vergi borçlarının artmasıyla binlerce firmanın iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mücbir sebep süresinin sona ermesine 9 gün kaldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Mücbir sebep hali dolayısıyla borçlar çığ gibi büyüyor. Süre sona erdiğinde ortaya çıkacak vergi borcu binlerce firmayı iflasa sürükleyecek. Mücbir sebep halinin iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatılmasını, ardından da biriken vergi borçlarının 1999 Marmara depreminde olduğu gibi silinmesini talep ediyoruz" dedi.

Vergi, SGK ve BAĞ-KUR gibi kamu alacaklarının ötelenmesini kapsayan mücbir sebep süresinin sona ermesine 9 gün kaldı. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halinin uzatılması için siyasilere ve STK'lara seslenen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Talebimizi hep bir ağızdan dile getirmezsek esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz büyük mağduriyetler yaşayacak" dedi.

"Sürenin uzatılması tüm şehre fayda sağlayacak"

Mücbir sebebin, vergi levhası bulunan tüm işletmeleri yakından ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresinin uzatılması için uzun zamandır resmi girişimlerde bulunuyor ve basın yoluyla ısrarlı çalışmalar yürütüyoruz. Depremin sosyal, fiziki ve ekonomik anlamda yıktığı şehirlerimizdeki işletmelerimizin hiç biri 6 Şubat öncesine dönemedi. Binlerce esnafımız hala 21 metrekare konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Nitelikli göç vermiş ve koca bir şantiyeye dönmüş şehrimizde bütün işletmeler iş daralması yaşıyor. Günü siftahsız kapatan yüzlerce esnafımız var. Böyle bir ortamda hiçbir işletmemizin, biriken vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarını ödeyebilecek ekonomik durumu yok. Mücbir Sebep konusunda şehrimizdeki tüm siyasiler ve STK'lar olarak tek ses halinde bu konuyu dile getirmemiz şart. Sürenin sona ermesine 9 gün kaldı, ancak uzatılacağına dair hiçbir emare yok. Mücbir sebep halinin işyeri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılması sadece işletmelere değil, tüm şehre fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

"1999'da silinmişti"

1999 Marmara ve Düzce depremlerinde mal varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlasını yitirenlerin vergi borç ve cezalarının yasa ile silindiğini, benzer uygulamanın 6 Şubat asrın felaketinden en çok etkilenen 4 il ve 2 ilçe için de olması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep hali dolayısıyla vergiler, SGK ve BAĞKUR prim ödemeleri erteleniyor, ancak borçlar bir çığ gibi büyüyor. Mücbir sebep sona erdiğinde ortaya çıkacak vergi borcu binlerce firmayı iflasa sürükleyecek. Yüzyılın felaketini yaşamış, yine de pes etmeyerek var olma mücadelesi veren şirketlerimiz için radikal bir destek kararı alınarak, mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki depremzede işletmelerin biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz. 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi başta olmak üzere birçok afet sonrası benzer uygulamalar yapan devletimizin 6 Şubat asrın felaketinden en çok etkilenen 4 il ve 2 ilçe içinde benzer bir af yasası çıkarmasını bekliyoruz. Bu konuda hazırladığımız resmi yazımızı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdik. Takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin konuştuğu hemşire hesap verecek, tüm gözler mahkemede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.