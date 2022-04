MTOSB'den 5. OSB hamlesi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ı ziyaret etti. Tekli, "4. Bölgemizin onayının bir an evvel alınarak 5. Bölgenin çalışmalarına geçmek istiyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Ankara'ya giden MTOSB Başkanı Tekli ve Bölge Müdürü Yılmaz, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan ile bir araya gelerek, sanayicilerin taleplerini iletti. Genel Müdür Turan ile 4. ve 5. organize sanayi bölgelerinin yapımı ile ilgili görüşen Başkan Tekli, "Mersin'de sanayicinin yatırım iştahı oldukça kabarık. Şu an bölgemizde 300 civarında arsa talep başvurusu mevcut. Özellikle çevre illerden bölgemize büyük talep var. 4. Bölgemizin onayının bir an evvel alınarak 5. Bölgenin çalışmalarına geçmek istiyoruz. Bu konuda da sizlerin görüşlerini ve desteklerini almaya geldik. Sanayicilerimiz yatırımları, üretimleri ve istihdamları ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Her geçen gün artan yatırım isteğine yeni sanayi alanları açarak destek olmak istiyoruz. Bu anlamda da sizlerin desteği bizim ve sanayicilerimiz için çok önemli. 4. ve 5. bölgelerimizin temellerini attıktan sonra da Mersin'e yeni sanayi alanları kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda Akdeniz Bölge Toplantısına katılan Başkan Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin de bulunduğu toplantıda, sanayi bölgelerinin gelişimi hakkında görüş ve önerilerini paylaştı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi