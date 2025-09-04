Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol, yüzde 0,30'luk düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

MOTORİNE 2 LİRA 5 KURUŞ ZAM GELDİ

Fiyatlardaki bu hareketlilik, iç piyasada pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN 54 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Zam sonrası İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıtıldı.

4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gelen zamma rağmen benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul

Benzin: 52.94 TL

Motorin: 52.26 TL

LPG: 26.51 TL

Ankara

Benzin: 53.73 TL

Motorin: 55.26 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 54.06 TL

Motorin: 55.58 TL

LPG: 26.33 TL

Adana

Benzin: 54.61 TL

Motorin: 56.17 TL

LPG: 26.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda petrol ve ürün fiyatları, döviz kurları ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen formül üzerinden rafineri çıkış fiyatı hesaplanıyor ve buna ÖTV, KDV ile dağıtım ve bayi payı eklenerek pompa fiyatları ortaya çıkıyor.