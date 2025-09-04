Haberler

Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorine gece yarısından itibaren 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat tabelaya yansırken benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul'da motorin 54, Ankara'da ve İzmir'de 55, Adana'da ise 56 liranın üzerine çıktı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol, yüzde 0,30'luk düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

MOTORİNE 2 LİRA 5 KURUŞ ZAM GELDİ

Fiyatlardaki bu hareketlilik, iç piyasada pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN 54 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Zam sonrası İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıtıldı.

4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gelen zamma rağmen benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul

Benzin: 52.94 TL

Motorin: 52.26 TL

LPG: 26.51 TL

Ankara

Benzin: 53.73 TL

Motorin: 55.26 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 54.06 TL

Motorin: 55.58 TL

LPG: 26.33 TL

Adana

Benzin: 54.61 TL

Motorin: 56.17 TL

LPG: 26.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda petrol ve ürün fiyatları, döviz kurları ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen formül üzerinden rafineri çıkış fiyatı hesaplanıyor ve buna ÖTV, KDV ile dağıtım ve bayi payı eklenerek pompa fiyatları ortaya çıkıyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili çarpıcı detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

CHP'de kıyım! Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talebi
Çin'den gövde gösterisi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Yapay zeka değil! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.