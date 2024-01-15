Moda İkonu Hussein Chalayan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Konuştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Time Dergisi tarafından tüm zamanların 100 moda ikonundan biri ilan edilen Hussein Chalayan'ı misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe çok sayıda modasever ve öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Chalayan, Türkiye'de moda endüstrisinde çok büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, "İşçilik, renk, doku, zanaat çok güzel." ifadesini kullandı.

Chalayan, teknolojik gelişmelerin modanın geleceğini nasıl etkileyeceği ile ilgili görüşlerini paylaşarak, "İnsanlar belki 50 yıl sonra evlerinde kendi kıyafetlerini tasarlayacak ama moda bitmeyecek, başka bir şeye dönüşecek." açıklamasında bulundu.

"Risk almadan yeni iş çıkmıyor"

Hussein Chalayan, yapay zekanın sanat ve tasarım alanında kullanılmasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ateşle bir odayı yakarsın ya da aydınlatırsın. Ben böyle görüyorum yapay zekayı, nasıl kullanıldığına bağlı. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, işlerimizi daha çabuk yapabilmek ve işlerimizin başkalarına daha iyi ulaştırabilmek için yapay zeka kullanabiliriz. Yeni fikirlerin yapay zeka ile yoğurulmasını beğeniyorum. Risk almak çok önemli. Risk almadan yeni iş çıkmıyor. Risk alarak, hata yaparak, düşüp kalkarak yeni bir şeyler çıkar ortaya."

Chalayan, Türkiye'de moda endüstrisinin İngiltere'ye kıyasla çok daha büyük olduğunu, burada üreticilerin markalaştığını ancak İngiltere'de böyle bir şey görmediğini kaydederek, "Türkiye'de çok büyük potansiyel var. İşçilik çok iyi. Burada insanlar tekstil ve modayı seviyor. Potansiyel olarak renk, doku, zanaat çok başarılı bir taban yaratıyor. Bu çok daha fazla kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de moda sektöründe yaratıcılığın önündeki engellerin özgüven, risk alma ve heyecan eksikliği olduğunu belirten Chalayan, "Yaratıcılık için gezmek, farklı kültürleri görebilmek çok önemli. Ama internetten okuyarak, görerek de bir beyin yolculuğu olabilir. Mutlaka fiziksel olarak gitmek gerekmiyor. Kendinizden çok daha farklı dünyalara kendinizi açarsanız o zaman beslenirsiniz. Bunun yanında da merak ve heyecan olmalı. Sadece modaya bakmayın. Moda dışındaki her şey sizi besler, ilham olur." tavsiyelerini paylaştı.