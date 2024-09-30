Mobilya Sektörü Dünya İhracatında 7. Sıraya Yükseldi

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sektör olarak dünya ihracat sıralamasında 20 yıl önce 22'nciyken bugün 7'nci sıraya geldiklerini belirterek, "Hedefimiz dünyada ilk 5 arasına girmek, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

MOYSAD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı programına katılan Doğan, AA muhabirine, sektöre ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğan, dernek olarak sektördeki sürdürülebilir büyümeyi ve kurumsallaşmayı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Mobilyanın, Türkiye'de tekstilden sonra lokomotif olabilecek bir sektör niteliği taşıdığına değinen Doğan, "İthalatın 6-7 katı ihracat yapıyoruz. Yani dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Dünya ihracatında 20 sene önce 22'nci sıradayken bugün 7'nci sıraya geldik. Hedefimiz dünyada ilk 5 arasına girmek, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Davut Doğan, istihdam sağlayan ve yoğun emek harcanan mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, "Mobilya sektöründe 40 bin 500 üretici var. Bu, perakendecilerle 65 bini buluyor. Dolayısıyla çok önemli bir sayı bu. Burada istihdam sayısı da direkt 250 bin ama dolaylı olarak 500 bin üzerinde çünkü birçok yan sanayi var." ifadesini kullandı.

Mobilya sektöründe ilk 500'de 3 büyük grubun bulunduğunu, ikinci 500'de 5-6 firmanın yer aldığını vurgulayan Doğan, "Bu sektöre yakışmayan bir ölçek. Daha fazla firmanın olması lazım. Halka açık firma sayısı 3. Bunun daha çok artması lazım ama bunun kurumsallık ve bir süreçle ilgili olduğunu söyleyebilirim." görüşünü paylaştı.

Doğan, mobilya sektörünün Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunduğunu, yarattığı istihdam sayesinde göçü önlediğini dile getirdi.

"Bu yıl büyüme beklemiyoruz"

Bu yıl global ekonomideki sıkıntılar nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapmakta zorlandıklarından bahseden Doğan, 20 yıldır her yıl dolar bazında yüzde 20 büyüyen sektörde bu yıl büyüme beklemediklerini, ancak bunun geçici ve önlerinin açık olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Doğan, mobilya sektöründe KDV indirimiyle kayıt dışılığın önemli ölçüde azaldığını, devletin AR-GE ve tasarım desteğini ciddi şekilde verdiğini belirterek, "Emek yoğun bir sektör olduğu için kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Burslar hep genelde üniversitelilere veriliyor. Meslek liselerini özendirmek için meslek lisesi öğrencilerine iş garantisi vererek böyle bir strateji gütmemiz gerekiyor." dedi.

Mobilya sektörü ihracat rakamları

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ağustos ayında 666 milyon dolar olurken, sektörün yılın 8 ayında gerçekleştirdiği toplam dış satım tutarı ise 5,1 milyar doları geçti.

Geçen yıl ağustos ayında 677 milyon dolar olan sektör ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 1,6 azalarak 666 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün yılın ilk 8 ayındaki ihracat rakamları şu şekilde: