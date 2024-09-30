Üye Girişi
Haberler

Mobilya Sektörü Dünya İhracatında 7. Sıraya Yükseldi

Mobilya Sektörü Dünya İhracatında 7. Sıraya Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOYSAD Başkanı Davut Doğan, Türkiye'nin mobilya sektörünün dünya ihracat sıralamasında 20 yıl önce 22. iken artık 7. sıraya çıktığını belirterek, hedefin ilk 5 arasına girmek olduğunu ifade etti. Sektörde istihdamın 250 bin olduğu ve dolaylı olarak 500 binin üzerinde çalışanın bulunduğu vurgulandı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sektör olarak dünya ihracat sıralamasında 20 yıl önce 22'nciyken bugün 7'nci sıraya geldiklerini belirterek, "Hedefimiz dünyada ilk 5 arasına girmek, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

MOYSAD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı programına katılan Doğan, AA muhabirine, sektöre ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğan, dernek olarak sektördeki sürdürülebilir büyümeyi ve kurumsallaşmayı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Mobilyanın, Türkiye'de tekstilden sonra lokomotif olabilecek bir sektör niteliği taşıdığına değinen Doğan, "İthalatın 6-7 katı ihracat yapıyoruz. Yani dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Dünya ihracatında 20 sene önce 22'nci sıradayken bugün 7'nci sıraya geldik. Hedefimiz dünyada ilk 5 arasına girmek, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Davut Doğan, istihdam sağlayan ve yoğun emek harcanan mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, "Mobilya sektöründe 40 bin 500 üretici var. Bu, perakendecilerle 65 bini buluyor. Dolayısıyla çok önemli bir sayı bu. Burada istihdam sayısı da direkt 250 bin ama dolaylı olarak 500 bin üzerinde çünkü birçok yan sanayi var." ifadesini kullandı.

Mobilya sektöründe ilk 500'de 3 büyük grubun bulunduğunu, ikinci 500'de 5-6 firmanın yer aldığını vurgulayan Doğan, "Bu sektöre yakışmayan bir ölçek. Daha fazla firmanın olması lazım. Halka açık firma sayısı 3. Bunun daha çok artması lazım ama bunun kurumsallık ve bir süreçle ilgili olduğunu söyleyebilirim." görüşünü paylaştı.

Doğan, mobilya sektörünün Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunduğunu, yarattığı istihdam sayesinde göçü önlediğini dile getirdi.

"Bu yıl büyüme beklemiyoruz"

Bu yıl global ekonomideki sıkıntılar nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapmakta zorlandıklarından bahseden Doğan, 20 yıldır her yıl dolar bazında yüzde 20 büyüyen sektörde bu yıl büyüme beklemediklerini, ancak bunun geçici ve önlerinin açık olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Doğan, mobilya sektöründe KDV indirimiyle kayıt dışılığın önemli ölçüde azaldığını, devletin AR-GE ve tasarım desteğini ciddi şekilde verdiğini belirterek, "Emek yoğun bir sektör olduğu için kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Burslar hep genelde üniversitelilere veriliyor. Meslek liselerini özendirmek için meslek lisesi öğrencilerine iş garantisi vererek böyle bir strateji gütmemiz gerekiyor." dedi.

Mobilya sektörü ihracat rakamları

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ağustos ayında 666 milyon dolar olurken, sektörün yılın 8 ayında gerçekleştirdiği toplam dış satım tutarı ise 5,1 milyar doları geçti.

Geçen yıl ağustos ayında 677 milyon dolar olan sektör ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 1,6 azalarak 666 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün yılın ilk 8 ayındaki ihracat rakamları şu şekilde:

Ay İhracat miktarı (Bin $)
Ocak601.636
Şubat652.318
Mart675.351
Nisan583.654
Mayıs737.287
Haziran545.525
Temmuz706.842
Ağustos666.177
Toplam5.168.790

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Ekonomi

Davut Doğan İhracat sakarya Ekonomi Türkiye Yaşam Dünya

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });