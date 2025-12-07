Haberler

Mısır'ın, İsrail yerine Katar ile doğal gaz tedarik anlaşması yapabileceği belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ile İsrail arasında askıda bulunan doğal gaz anlaşması, siyasi gerginliklerin devam etmesi nedeniyle gecikiyor. Mısır'ın Katar ile doğal gaz tedarik anlaşması yapabileceği belirtiliyor.

Mısır ile İsrail arasında yaklaşık 3 aydır askıda bulunan doğal gaz anlaşmasına ilişkin siyasi gerginlik sürerken, Kahire'nin Katar ile doğal gaz tedarik anlaşması yapabileceği belirtildi.

Mısır ve İsrail basını, iki ülke arasında 7 Ağustos'ta yapılmasına rağmen hayata geçmeyen doğal gaz anlaşması hakkında bilgi vererek, Kahire'nin doğal gaz tedariki için Katar'a yönelebileceğini aktardı.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyuruldu.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, 3 Eylül'de Mısır ve İsrail arasında yapılması beklenirken doğal gaz anlaşmasının askıya alınmasının Tel Aviv yönetiminin tavrından kaynaklandığını yazmıştı.

Haberde, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile doğal gaz anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi yönünde talimat verdiği ve Tel Aviv'in iki ülke arasında yapılan 1979 barış anlaşmasının güvenlik ekinde ihlaller olduğunu öne sürdüğü yer aldı. Kahire ise bu iddiaları reddetti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, 2 Aralık'ta Mısır ve İsrail arasındaki anlaşmanın gecikmesi üzerine Katar'ın Mısır'a büyük miktarda doğal gaz tedariki için teklif sunduğunu iddia ederken, Kahire ve Doha'dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mısır'ın Kahire 24 sitesi ise 4 Aralık'ta Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail yerine "Katar'a tamamen yönelme ihtimalinin bulunduğunu" yazarken, Mısır'ın alternatif kaynaklar ve ucuz tedarik bulmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise Tel Aviv'in Mısır'a doğal gaz fiyatını artırmayı ve iç piyasada fiyatı düşürmeyi amaçladığını kaydetti.

Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz anlaşmasının uzatılması

???????Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, NewMed enerji şirketiyle yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte. Anlaştığımız tek şey, üretim artışı beklentisiyle anlaşmanın 2040 yılına kadar uzatılması." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem!
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem!
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...

Ünlü şarkıcı, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...
Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı

Ülkenin başı ayılarla dertte! Önüne çıkanı öldürüyorlar
Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.