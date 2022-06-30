Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO dönüşü duyuracağını açıkladığı asgari ücret artışıyla ilgili dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi.

MASADA YÜZDE 20-25 SEÇENEKLERİ VAR

Komisyon, çalışmalarını bugün tamamlayacak. Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor.

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 5 BİN 316 LİRA OLACAK

Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak. Asgari ücret şu anda net 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor.

SOSYAL BARIŞ ESAS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşen dünkü ilk toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirterek "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN MESAJ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bunun 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

MASADAKİ FORMÜLLER NEDİR?



Şu an asgari ücret brüt 5.004 TL. Bu tutardan toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor. Brüt asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldığında asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104,08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316 lira, yüzde 30 artışla brüt 6.505 lira, net 5.528 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6.755 lira, net 5.742 liraya yükselecek.