Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü kulağı yapılacak zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 olurken, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı zamma rağmen en düşük aylığın altında kaldı.

ANKARA'DA KRİTİK EMEKLİ ZİRVESİ

Ak Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakam için hazırlık yaptıkları öğrenilirken, kritik isimler bugün Ankara'da bir araya gelecek.

GÖZLER BEŞTEPE'DEKİ TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in katılacağı toplantı bugün Beştepe'de saat 15.30'da başlayacak.

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Toplantı öncesinde konuşan AK Partili yetkililer "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullanmıştı.

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Beştepe'deki kritik zirveden çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak. AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceğini vurguladı.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Gözler bugünkü toplantıdan çıkacak kararlara çevrilirken, Ankara kulislerinde rakam da ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlandı. İddiaya göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması gündemde.