MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'deki 2026 bütçe görüşmeleri sırasında AVM ve büyük market zincirlerine ilişkin dikkat çeken bir öneri sundu.

"MALİYETİ DÜŞÜRÜCÜ TEŞVİKLER DEVREYE GİRMELİ"

Kalaycı, "Başta KOBİ'ler olmak üzere, reel sektör için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmaları güçlendirilmeli, verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü teşvikler devreye girmeli, ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız toplumumuzun ve ekonomimizin istikrar unsuru ve orta direğidir. Esnaf ve sanatkarlar yalnızca üretim yapan, hizmet sunan kişiler değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcı gücüdür.

"AVM'LER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLSUN"

Esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenleme artık yapılmalı, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları kurallara bağlanmalı ve pazar günleri kapalı olmaları sağlanmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

"KREDİ KARTI POS KOMİSYONLARI MAKUL SEVİYEYE DÜŞÜRÜLMELİ"

Esnaflara yönelik yeni vergi düzenlemelerine de değinen Kalaycı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Esnafımızın vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair talepleri dikkate alınmalıdır. Esnafımız için ciddi maliyet oluşturulan kredi kartı pos komisyonları makul bir seviyeye düşürülmelidir.

Büyükşehir olan illerin nüfusu 30 bini aşan ilçelerindeki esnafın büyük çoğunluğunu yılbaşından itibaren gerçek usule tabi tutacak düzenleme, büyükşehir olan illerde vergi adaleti açısından bir eşitlik sağlamakla birlikte, bu defa diğer iller ve ilçeler bakımından eşitsizlik ortaya çıkaracak, özellikle küçük esnafı büyük sıkıntıya sokacaktır.

"ESNAF VE ÇİFTÇİNİN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200'E DÜŞÜRÜLMELİ"

Aslında Gelir Vergisi Kanunu'ndaki şartlara göre gerçek usule tabi olması gerekenlerin belirlenmesi suretiyle tüm esnafın aynı kefeye konulmaması uygun olacaktır. Küçük esnafa mutlaka kolaylık sağlanmalı, vergi, prim ve faiz yükü hafifletilmelidir. Şoför esnafı, yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmelidir. Ayrıca, esnaf ve çiftçinin emeklilik prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülmelidir. "