Haberler

MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Dikkat çeken bir öneride bulunan Kalaycı "AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları kurallara bağlanmalı ve pazar günleri kapalı olmaları sağlanmalıdır" dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AVM ve büyük market zincirlerinin pazar günleri kapalı olmasını önerdi.
  • Mustafa Kalaycı, esnaf ve çiftçinin emeklilik prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesini talep etti.
  • Mustafa Kalaycı, kredi kartı pos komisyonlarının makul seviyeye düşürülmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'deki 2026 bütçe görüşmeleri sırasında AVM ve büyük market zincirlerine ilişkin dikkat çeken bir öneri sundu.

"MALİYETİ DÜŞÜRÜCÜ TEŞVİKLER DEVREYE GİRMELİ"

Kalaycı, "Başta KOBİ'ler olmak üzere, reel sektör için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmaları güçlendirilmeli, verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü teşvikler devreye girmeli, ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız toplumumuzun ve ekonomimizin istikrar unsuru ve orta direğidir. Esnaf ve sanatkarlar yalnızca üretim yapan, hizmet sunan kişiler değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcı gücüdür.

"AVM'LER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLSUN"

Esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenleme artık yapılmalı, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları kurallara bağlanmalı ve pazar günleri kapalı olmaları sağlanmalıdır." dedi.

MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsunMHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

"KREDİ KARTI POS KOMİSYONLARI MAKUL SEVİYEYE DÜŞÜRÜLMELİ"

Esnaflara yönelik yeni vergi düzenlemelerine de değinen Kalaycı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Esnafımızın vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair talepleri dikkate alınmalıdır. Esnafımız için ciddi maliyet oluşturulan kredi kartı pos komisyonları makul bir seviyeye düşürülmelidir.

Büyükşehir olan illerin nüfusu 30 bini aşan ilçelerindeki esnafın büyük çoğunluğunu yılbaşından itibaren gerçek usule tabi tutacak düzenleme, büyükşehir olan illerde vergi adaleti açısından bir eşitlik sağlamakla birlikte, bu defa diğer iller ve ilçeler bakımından eşitsizlik ortaya çıkaracak, özellikle küçük esnafı büyük sıkıntıya sokacaktır.

"ESNAF VE ÇİFTÇİNİN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200'E DÜŞÜRÜLMELİ"

Aslında Gelir Vergisi Kanunu'ndaki şartlara göre gerçek usule tabi olması gerekenlerin belirlenmesi suretiyle tüm esnafın aynı kefeye konulmaması uygun olacaktır. Küçük esnafa mutlaka kolaylık sağlanmalı, vergi, prim ve faiz yükü hafifletilmelidir. Şoför esnafı, yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmelidir. Ayrıca, esnaf ve çiftçinin emeklilik prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülmelidir. "

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMusa Tekin:

Bunların akıllarına ilgisi yok zaten. mantıklı bir önerileri mi olacak? pazar günleri tüm çalışanların alışveriş yapacağı gündür. Eğitim şart.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Duran:

15 oda altı otelleri kapa, restoranlar maks 12 saat açık olmalı. Kafeler maks 12 saat. Otelin, restoranın kendi içerisinde alan yoksa kaldırım işgaline izin verilmemeli. Adam otel işletiyo dışardaki kaldırıma çökmüş. Kafe restoran hepsi haftada en az 1 gün kapalı kalamalı, istediği günü seçecek, belediye kaydını alacak. Diğer türlü eleman çalışsın gece gündüz köle gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Sırlarıyla veda etti
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Sırlarıyla veda etti
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title