Metro Türkiye, Kırkağaç Kavunu ile Yerel Ürünleri Tanıtıyor

Metro Türkiye, "Yerel ürün sürdürülebilir olmazsa Türk mutfağı sürdürülebilir olamaz" anlayışıyla hayata geçirdiği "Yerelin İzinde" projesi kapsamında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde buluşma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bakırçay Ovası'nda yetişen ve geleneksel saklama yöntemi sayesinde kış boyunca korunabilen Kırkağaç kavunu, üreticinin emeği, kültürel mirasın gücü ve mutfaktaki çok yönlülüğüyle davetlilerle buluştu.

Kendine has tadı, aroması ve kokusuyla hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun tarladan sofraya uzanan hikayesi yerinde yaşandı.

Kokusunu ve lezzetini kış sofralarına taşımak için asılarak saklanmasıyla da dikkati çeken ürünün izinde yapılan yolculuk, Şef Umut Karakuş'un hazırladığı özel menüyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Gıda Kategorisi Grup Müdürü Tülay Öngel, 15 yıldır yerel ve coğrafi işaret tescilli ürünler için yürüttükleri çalışmalarla üretimi ve üreticiyi desteklemeyi en temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Öngel, Türkiye'nin birer değeri olan coğrafi işaret tescilli ürünlerle oluşturulan tarifleri ve reçeteleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı Türk mutfağına olan borç bildiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kırkağaç kavunu da bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. 2008'de ülkemizde coğrafi işaretle tescillenen bu meyve, temmuz ayında Avrupa Birliği'nden de tescil aldı. Yani Kırkağaç kavunu artık Avrupa'nın da resmen tanıdığı bir değer haline geldi. Türkiye, kavun üretiminde dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Bunun önemli bir bölümünü oluşturan Kırkağaç kavununun kaybolmaması, üretiminin devam etmesi, üreticinin bu üründen bu vazgeçmemesi için hepimize görev düşüyor. Kamuoyu gündeminde tutuldukça, şefler menülerinde yer verdikçe, tüketici bu ürünleri ismiyle talep ettikçe üretim de devam edecek. Bizler de raflarımızda gururla sergilemeyi sürdüreceğiz."

Şef Umut Karakuş da Kırkağaç kavununun kendileri için sadece bir yaz meyvesi değil, sene boyunca mutfağa ilham veren bir malzeme olduğunu vurguladı.

Menüde kavunu hem geleneksel tatlarla buluşturduklarını hem de farklı tekniklerle dönüştürerek bambaşka formlarda sunduklarını ifade eden Karakuş, "Amacımız, üreticinin emeğini tabağa taşırken, yerelin potansiyelini modern gastronomiyle buluşturmak ve mutfağımızı geleceğe taşımaktı. Coğrafi işaret tescilli ve yerel ürünlerin gerçek değerinin teslim edildiği 'Yerelin İzinde' projesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.