Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle gençler turizm sektöründe istihdam edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde çalışan genç nüfusu artırmak ve gençleri istihdama dahil etmek için Mersin Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü ' Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi' (MERTUSEG) projesinin tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerin turizm alanında istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda gerçekleşen toplantıya; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri ve 31'i kadın 14'ü erkekten oluşan 45 kursiyer katıldı. Merak ettikleri soruların yanı sıra duygu ve düşüncelerini paylaşan kursiyerler toplantıda projenin hayat geçirilmesi ile ilgili memnuniyetleri dile getirdi.

Proje ile 18- 29 yaş arasındaki gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesi amaçlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan proje ile 18- 29 yaş arasındaki Mersin'de yaşayan, hem eğitimde hem de istihdamda yer almayan gençlerin turizm alanında istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin desteklendiği projede, turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilmek üzere ön büro (resepsiyonist) ile restoran ve kat hizmetleri alanlarında kalifiyeli olarak çalışacak kişiler yetiştiriliyor. 5 ay sürecek olan eğitim sonunda kursiyerler ayrıca, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı mesleki eğitim sertifikasına da sahip olacak.

"Turizm sektörüne iyi bir istihdam sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, 'MERTUSEG' projesinde gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesini amaçladıklarını dile getirerek, projeyi Mersin Üniversitesi iş birliğinde yürüttüklerini dile getirdi. Turizm sektöründe istihdam edilmek isteyen gençlere yönelik nitelikli bir eğitim verdiklerini belirten Yıldırım, "Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne ve Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokuluna çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hem atölyelerin hem laboratuvarlarının bulunduğu okulumuzu ziyarete geldik. Öğrencilerimiz burada uygulamalı derslerini yerinde ve uygun atölyelerde alacaklar ve eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Kat hizmetleri, ön büro ve servis elemanıyla ilgili eğitimlerimiz hızlı ve nitelikli bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörüne iyi bir istihdam sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Büyükşehir'le birlikte paydaş olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz"

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege "Mersin Üniversitesi olarak bu projede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte paydaş olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize akademisyenlerimiz tarafından bu eğitimlerin verilmesi bizleri de memnun etmekte. Umarım bu proje sonunda eğitim alan gençlerimiz de kariyerinde iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamının MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirileceğini kaydeden Ege, belediye ile birçok projeyi ortak yürüttüklerini dile getirerek, eğitim ve istihdama yönelik projelerde daha fazla yer alacaklarını kaydetti.

Gençler, istihdamı kolaylaştıran projeden son derece memnun

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra ailesiyle birlikte Mersin'e gelen Beyza Şahintaş, gençlerin istihdam edilmesini sağlayan 'MERTUSEG' projesini oldukça faydalı bulduğunu söyleyerek, "Projede departmanlar ve benim çalışmak istediğim alan ön büro. Bir otelde resepsiyonist olarak çalışmak istiyorum. Proje bizlere bir kapı açıyor. Çünkü depremi sadece yaşayan bilir. O süreçte benim ders çalışma veya başka bir yerde çalışma gibi bir imkanım yoktu. Ben gerçekten bana bu imkan tanındığı için Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursiyerlerden Batuhan Atıcı da bir dönem iş aradığını ve bu süreçte projeye denk geldiğini ifade ederek, "Önce bir form doldurma süreci oldu ve beni mülakata çağırdılar. Daha sonra projede yer aldım" dedi. Gençlerin hem okurken hem de mezun olduktan sonra oldukça kaygılı olduğunu da dile getiren Atıcı, "Benim 3-4 ay iş arama dönemim oldu. Bu süreçte MERTUSEG tırı ile karşılaşmam benim için büyük bir fırsat oldu. Bunu değerlendirmek istedim. Gençler kesinlikle umutlarını kaybetmesin. Kesinlikle bir umut doğuyor" ifadelerine yer verdi.

Kursiyerlerden Özlem İmece ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten gençlerin önünü açacak bir proje. Başkanımız Vahap Seçer' e çok teşekkür ederim. Ben birçok sektörde çalıştım ve turizm neden olmasın diye düşündüm. Proje sayesinde epey bir yol alacağımı düşünüyorum" dedi. - MERSİN