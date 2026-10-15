Mersinli arıcılar Muğla, Ege ve Akdeniz'de çam balı sağımına başladı

Dünya'da çam balının yüzde 90'ının üretildiği Türkiye'de Mersinli arıcılar, kovanlarını taşıdıkları Muğla başta olmak üzere Eğe ve Akdeniz'de ormanlardaki arılıklarda sağımlara başladı. Sağımın başladığı balların yurt içinin yanı sıra bir çok ülkeye de gönderildiği belirtilirken Mersinli arıcı Selahattin Say arıların bu sene petekleri balla doldurduğunu ve çok verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Dünya'da bal üretimin yapıldığı ülkeler arasında Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'de çeşit çeşit ve dönem dönem bal hasadı gerçekleştiriliyor. Çiçekler başta olmak üzere çeşit çeşit polen toplayan arılar sonbaharın bugünlerinde ise çam balı üretiyor. Sıfır rakımdan 2 bin rakım üzerine kadar arıcılık yapılan Mersin'de olduğu gibi Muğla'da da günün ilk ışıklarıyla binlerce işçi arı çam ağaçları sayesinde bu dönem bal üretiyor. Mersinli arıcılar, Muğlalı aracılılarla birlikte üretilen balın hasadına ise bugünlerde başladı. Büyük kısmı Eğe' de üretilen balda bereketli geçen sezon nedeniyle kovanlar dolarken, yazın olduğu gibi bu sene sonbaharda da umutlar yeşerdi. Balcı Selahattin Say ise Mersin, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden gelen arıcılarla tek tek kovanlardan aldıkları petekleri çadırlara götürerek sağımı gerçekleştirdi. Peteklerin sırlarını alıp makine ile el değmeden sağımını yapan Say, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Çam balında verimli sezon

Mersinli arıcı Selahattin Say," Mersinli arıcılar olarak yılın ilk çam balı hasadını yapıyoruz. Biz Türk arıcıları olarak dünyada yaklaşık çam balının yüzde 90'ını Türkiye'de üretiyoruz. Sağım sezonu bu yıl yağışlardan ve iklimden dolayı çok güzel. Biz de mutluyuz, bütün arıcılar mutlu" dedi.

Güzel bir sezon geçirdikleri için çok mutlu olduklarını anlatan arıcılardan Ali Serdar" Arılarımız çok güzel bal getiriyor. Şimdiden herkese afiyet bal olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan ailesine yardıma gelen çocuklardan Emir Güven ise çam ağaçları sayesinde çam balı ürettiklerini kaydetti.

Eşiyle arıcılık yapan Meliha Say da" Arılarımız doğadan balı en doğal haliyle kovanımıza getiriyor. Biz de bunu bozmadan en doğal haliyle sofralarımıza aracısız gönderiyoruz. Bu yıl da çok bereketli oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Düşük glikoz ve früktoz oranına sahip olan yüksek mineral ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan doğal çam balının kalp damar sağlığından cilt güzelliğine kadar etkili olduğunu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı