Mersin ve Macaristan Arasında Ticari İş Birliği Fırsatları

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Macaristan Ülke Tanıtım Toplantısı'nda "İki ülke birbirine önemli ticari fırsatlar sunacak" dedi.

MTSO, Macaristan Büyükelçiliği, Liszt Enstitüsü ve Türk Macar Dostluk Derneği işbirliğinde 'Macaristan Ülke Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Organizasyon kapsamında ülkenin yatırım fırsatları hakkında bilgi alan yatırımcılar ardından 1914 yılında Mersin'i ziyaret eden iki Macar seyyahın objektifinden yansıyan 'Mersin-1914 Fejes'in Objektifinden' konulu fotoğraf sergisini gezdi. Etkinlik öncesi başkan yardımcısı Bucuge ile bir araya gelen Macaristan heyeti bir süre sohbet edip Mersin hakkında bilgi aldı. Ardından ülke tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Macaristan Ticaret Ataşesi Peter Kovesci, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Genel Müdürü Yalçın Orhon, Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı Tosun Saral, Liszt Enstitüsü Müdürü Aron Sipos ile Liszt Enstitüsü Müdür Yardımcısı Gergö Kovacs da katıldı.

"İki ülke birbirine önemli ticari fırsatlar sunacak"

Türkiye ve Macaristan'ın aynı kaynaktan beslenen iki nehir gibi olduğunu belirten (MTSO) Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, binlerce yıla dayanan ortak bir geçmişe sahip olduklarını söyledi. Ancak ticari açıdan istenen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Bucuge, "Bugüne kadar istenen rakamlara ulaşamamış olmamız, önümüzdeki süreç için her iki ülkenin birbirine önemli ticari fırsatlar sunacağını işaret ediyor" diye konuştu.

Macaristan Ticaret Ataşesi Peter Kovesci de ülke ekonomisi hakkında bilgi aktararak, yabancı yatırımcılara sunulan imkanlara değindi. Macaristan'da kurumlar vergisinin yüzde 9 ile Avrupa'nın en avantajlı rakamını sunan ülkesi olduğunu aktaran Kovesci, bu rakamın belirli sektörlerdeki yatırımlar için yüzde 80'e yakın düşebildiğini kaydetti. 24 saat içinde Avrupa'nın her yerine ulaşmanın mümkün olabileceğini de vurgulayan Kovesci, sahip oldukları kaliteli iş gücü ve rekabetçi işçilik ücretleriyle rekabetçi fırsatlar sunduklarını sözlerine ekledi.

Teknoloji alanında işbirliği tavsiyesi

HEPA Genel Müdürü Yalçın Orhon ise iki ülke arasında karşılıklı yatırımları destekleyen bir kurum olduklarını söyledi. Macaristan'ın özellikle teknoloji konusunda üstünlükleri olduğunu ifade eden Orhon, bu alanın iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. 18 Nobel Ödülü'ne sahip Macaristan'ın özellikle tıp, kimya, biyoloji alanlarında gelişmiş olduğunu vurgulayan Orhon, Ar-Ge ve teknoloji konusunda bu ülkeyle işbirliklerinin öne çıkabileceğini kaydetti. Orhon, özellikle tarım teknolojileri, kuraklığa çözüm yöntemleri üzerinde güçlü olduklarını, çevre ve su teknolojilerine çalıştıklarını, bilgi iletişim teknolojileri ve sağlık teknoloji alanlarında da önemli fırsatlar sunulduğunu sözlerine ekledi.

Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tosun Saral da toplantıda iki ülkenin tarihi yakınlıkları ve dostlukları hakkında bilgi verip derneğin çalışmalarını aktardı.

MTSO Sanat Galerisi farklı bir sergiye de ev sahipliği yaptı. İki Macar gezgini Zsigmond Fejes ve Dr. Bela Lakos, 1914 yılında Anadolu'yu ziyaret ederek, Pozantı, Adana, İskenderun, Mersin, Silifke, Ermenek, Alanya gibi yerleşim yerlerinde çektiği fotoğraflardan 38'i Mersinli sanatseverlerle buluştu. Serginin 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık kalacağı bildirildi. - MERSİN