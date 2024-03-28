Mersin Uluslararası Limanı 25 Milyonuncu Konteynerini Elleçledi

Türkiye'nin lider konteyner terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2007'den bu yana 25 milyonuncu (TEU) konteynerini elleçleyerek yeni bir kilometre taşına imza attı.

Bu kapsamda EMH1 terminalinde düzenlenen törene, Mersin Liman Mülki İdare Amiri ve Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gümrük Bölge Müdürü Osman Göllüce, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Cebrail Orman, MIP Yönetim Kurulu Başkanı David Yang, Yönetim Kurulu Üyeleri, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve liman çalışanları katıldı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh: "25 Milyon TEU kilometre taşına ulaşılmasında gösterdikleri üstün katkıdan ve iş birliğinden dolayı Mülki İdare Amirimize, Gümrük Müdürlüğümüze, Liman Başkanlığımıza, TCDD yetkililerine ve tüm MIP çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, Limanımızın bu olağanüstü yolculuğunda bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Daha iyisine ulaşmak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

2007 yılında liman operatörü PSA International ve Akfen Holding ortak girişimiyle kurulan, 2017 yılında IFM'in hissedarları arasına katıldığı MIP'nin kuruluşundan bugüne elleçlenen konteyner hacmi yılda ortalama yüzde 14,4 büyüdü. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçledi.

Endüstrinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için 455 milyon ABD doları bütçeli East Med Hub 2 (EMH2) kapasite artırımı projesi ile elleçleme kapasitesini 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkarmayı hedefleyen MIP'in, mevcut EMH1 rıhtımını 380 metre uzatarak toplam 880 metre uzunluğa ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak EMH2'nin inşaatına başladığı bildirildi. EMH2 Terminalinin, 400 metreden uzun iki ultra büyük konteyner gemisinin (ULCV) aynı anda yanaşmasına imkan tanıyacak. Proje ayrıca sekiz yeni otomatik raylı portal vinç (aRMG) ve dört ek rıhtım vincinin satın alınmasını da içeriyor. Proje 500 kişiye doğrudan ve 5.000 kişiye dolaylı istihdam fırsatı oluşturacak olması sebebiyle de önem arz ettiği kaydedildi.

MIP'in aynı zamanda karbon ayak izini azaltma konusundaki kararlılığını da sürdürdüğü elektrikle çalışan ekipmanlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sürekli yatırım yaparak karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, 2043 yılına kadar da karbon nötr hale gelmeyi planladığı ifade edildi. - MERSİN