Mersin Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|7,17
|Portakal
|Kg
|4,50
|4,50
|Mandalina
|Kg
|6,21
|8,50
|Şehriye
|Kg
|10,49
|12,57
|Makarna
|Kg
|8,18
|???????12,57
AA / Serkan Avci - Ekonomi
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