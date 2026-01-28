Mersin tekstilinde hedef, markalaşma ve doğrudan ihracat

Güçlü üretim altyapısı ve yaygın iç pazar hakimiyetiyle Türkiye'nin önde gelen tekstil merkezlerinden biri olan Mersin, rotasını doğrudan ihracata çevirdi. Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı ile kentin sektördeki potansiyelinin somut biçimde ortaya konmasının ardından, ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ihracata hazırlık, eğitim ve uluslararası fuar katılımlarını kapsayan UR-GE çalışmalarıyla firmaların küresel pazarlara açılmasına öncülük etmeye hazırlanıyor. Zor bir dönemden geçen tekstil sektörüne can suyu olması hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda fuarın genel performansı ele alındı, gelecek dönem için yapılması gerekenler değerlendirildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri de dinlendi.

Toplantıya MTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, fuar komitesi üyeleri, tekstil dernekleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici de katıldı.

Güçlü iç pazarın ardından ihracat hedefi

Toplantıda, Mersin'in tekstil üretiminde oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğu ancak bu gücün büyük ölçüde iç pazarda kaldığı vurgulandı. Katılımcılar, sektörün sürdürülebilir büyümesi için ihracatın artık bir zorunluluk haline geldiği konusunda görüş birliğine vardı. Uluslararası standartlarda bir tekstil kenti kurulması, markalaşma sürecinin hızlandırılması ve teknolojinin sektörde daha etkin kullanılması gerekliliği dile getirilirken, bu hedeflerin doğal sonucu olarak daha büyük ve uluslararası katılımı yüksek bir fuar alanı oluşturulması konusu da gündeme alındı.

"Tekstil, Mersin'de uyuyan bir devdi"

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Akdeniz Tekstil Fuarının kısa sürede önemli bir etki oluşturduğunu belirterek, "4 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen fuarın etkisi beklediğimizin çok üzerinde oldu. Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi en büyük kazancımızdı. Bu birliktelik sağlanınca gelişim de hızlandı. Tekstil, Mersin'de adeta uyuyan bir devdi; bu fuarla kendini gösterdi" dedi.

Fuarın firmalar açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade eden Çakır, ilk kez fuar deneyimi yaşayan firmaların dahi memnuniyetle ayrıldığını, gelecek yıl için daha büyük alan taleplerinin oluştuğunu söyledi. Çakır, Tekstil Üretim Merkezi ve Tekstil Kent hedeflerinin de bu fuarla birlikte daha somut hale geldiğini kaydetti.

"İhracat UR-GE ile desteklenecek"

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda UR-GE Projesi başlattıklarını belirten Çakır, amaçlarının Mersinli tekstil firmalarını ihracatçı kimliğe kavuşturmak olduğunu söyledi. Proje kapsamında firmalara Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 90 saatlik kapsamlı dış ticaret eğitimleri verileceğini ifade eden Çakır, ardından 5 farklı ülkede düzenlenecek 5 uluslararası fuara katılım sağlanacağını belirtti. Bu süreçte firmaların yurt dışı pazarlara MTSO moderatörlüğünde hazırlanacağını kaydeden Çakır, yurt dışı fuar katılımlarının yüzde 75'inin devlet destekli olacağını da sözlerine ekledi.

"Mersin eski fuar günlerinin heyecanını yaşadı"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise fuarın başarısını şehir ekonomisine etkisi üzerinden değerlendirdi. İzol, "İlk kez bir tekstil fuarında bu kadar çok misafir Mersin'e geldi. Oteller doldu, şehirde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu atmosfer bize Mersin'in 70'li yıllardaki fuar günlerini hatırlattı. Bu fuar sektöre umut oldu. En önemli konu ise bu yapının sürdürülebilir olmasıdır" diye konuştu. - MERSİN