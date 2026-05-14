Mersin OSB'de hedef 5. bölge

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli, sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda, 5'inci bölge yatırımları, savunma sanayisindeki gelişmeler ve yeni organize sanayi alanlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekli, Mersin'in üretim ve yatırım açısından büyümeye devam etmek zorunda olduğunu belirterek, "Bizim Mersin olarak durma şansımız yok" dedi.

Mersin OSB Sosyal Tesislerinde düzenlenen sanayici bilgilendirme oplantısında konuşan Başkan Sabri Tekli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bölgenin planlı şekilde büyüdüğünü kaydeden Tekli, "Sanayicilerimiz ve bölgemiz için büyük önem taşıyan 4'üncü bölgemizi tamamladık. Firmalarımız projelerini getirerek ruhsat süreçlerini başlatabilecek durumda" diye konuştu.

"5'inci bölgede 80 parsel planlandı"

Yeni hedefin 5'inci bölge olduğunu ifade eden Tekli, toplam 80 parselden oluşacak yeni yatırım alanında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini belirtti. Bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını kaydeden Tekli, şu ana kadar yaklaşık 65 firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Tahsis süreçlerinin yeni düzenlemeler kapsamında bakanlık kontrolünde yürütüldüğünü ifade eden Tekli, "Başvurular MEYDİP sistemi üzerinden yapılacak ve süreç bakanlık onayıyla ilerleyecek. Yeni yasalar gereği parsellerin dağıtımı artık doğrudan OSB yönetimlerinin ya da müteşebbis heyetlerin tasarrufunda değil. Şu anda 5'inci bölgenin yüzde 51'i Mersin OSB'nin kendi arazisinden oluşuyor" dedi.

"6'ncı ve 7'nci OSB'ler hazır"

Mersin'in üretim gücünü artırmak zorunda olduğunu vurgulayan Tekli, "6'ncı ve 7'nci organize sanayi bölgelerimiz de hazır durumda. Yönetim kurulumuzla birlikte sanayicilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda üretim yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisinde 38 firma üretim yapıyor"

Fuarlara ve uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirten Tekli, Almanya'daki fuar ile İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026'ya katıldıklarını söyledi. Mersin'in savunma sanayisinde her geçen yıl daha güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Tekli, "2021 yılında fuara ilk kez 7 firmayla katılmıştık. Bugün Mersin'de doğrudan ya da dolaylı olarak savunma sanayisine ürün tedarik eden 38 firmamız bulunuyor" şeklinde konuştu.

Savunma sanayi sektörüne özel hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Tekli, birlikteliği daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Mersin'in, SAHA EXPO içerisinde kent olarak yer alan tek OSB ve tek şehir olduğunu dile getiren Tekli, yerli ve milli üretim gücünün fuarda gurur yaşattığını söyledi.

"Haziran'da Mersin'e heyet gelecek"

Savunma sanayi alanında büyük ölçekli yatırım hedeflediklerini belirten Tekli, Makine ve Kimya Endüstrisi yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tekli, "Haziran ayında bir ekip Mersin'e gelerek savunma sanayisine üretim yapabilecek firmalarımızla temas kuracak. Savunma sanayi çok geniş bir sektör ve bu alan kentimizdeki birçok firmayı ilgilendiriyor" diye konuştu.

Mersin OSB bünyesindeki Model Fabrika'da SAHA Mersin ofisinin hizmet verdiğini aktaran Tekli, firmaların gerekli bilgilere buradan ulaşabileceğini belirtti. Bu yıl Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firmanın fuara katıldığını, ayrıca 4 firmanın da bağımsız stant açtığını ifade eden Tekli, pavilyonda yer alan iki firmanın önemli sözleşmelere imza attığını söyledi.

"Tek amacımız sanayiciye hızlı hizmet"

Mersin OSB'nin yalnızca üretim alanlarından oluşmadığını dile getiren Tekli, "Kreşimiz, lisemiz, yüksekokulumuz, model fabrikamız, itfaiyemiz ve çevre birimimizle çok kapsamlı bir organize sanayi bölgesini yönetiyoruz. Burada tek amacımız sanayicilerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve hızlı şekilde ulaştırmak" dedi.

Toplantıda ayrıca Mersin OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından sanayicilere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda mevcut çalışmalar, yatırım süreçleri, altyapı hizmetleri ve yeni sanayi alanlarına ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. - MERSİN

