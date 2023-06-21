Mersin Kent Konseyi ve ODTÜ İklim Değişikliği Merkezi işbirliği protokolü imzaladı

Mersin Kent Konseyi ile ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında 'Tanıtım Buluşması ve İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun stratejiler geliştirilecek ve deniz ekosistemi korunacak.

Mersin Kent Konseyi ile ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 'Tanıtım Buluşması ve İşbirliği Protokolü' imza töreni gerçekleşti. Tören açılışını, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu yaptıktan sonra, ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, protokolün gerçekleştirilme amaçlarından bahsetti.

Daha yaşanabilir bir dünya için işbirlikleriyle, yaptıkları yenilikçi çalışmalarla Mersin'de her geçen gün toplumsal değer yaratmaktan mutluluk duyduklarını belirten Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, "Bu işbirliğine katılan tüm bileşenlerimiz, şehrimizin son derece önemli, alanlarında değer yaratan dinamiklerin temsilcileri olarak birer düşünce insanı, birer çevre dostu ve çok kıymetli kimlikler olarak görüyorum" diye konuştu.

PROF. SALİHOĞLU: "SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN STRATEJİLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Protokolü gerçekleştirirken iki ana prensibe öncelik verdiklerini kaydeden ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise "İlk prensibimiz ve odağımız, Mersin'in iklim dostu bir şehir olması sebebiyle, sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun fikirlerin ve stratejilerin geliştirilebilmesi için Kent Konseyi'ne bu alanda işbirliğiyle destekli birlikte ilerlememiz olacak. İkincisi ise; Mersin bir deniz şehri, ancak denizlerinden arzu edilen en optimum seviyede faydalanamıyoruz. Bununla birlikte deniz ekosistemini de yeterince korumuyoruz. Yapılan protokolde, bu çalışmalara da odaklanıyoruz. Bu bağlamda Kent Konseyi ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarımıza son halini vereceğiz" dedi.