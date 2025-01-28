Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Mersin, Hatay ve Adana Türkiye'nin Narenciye İhracatında Öncü Şehirler

Mersin, Hatay ve Adana Türkiye'nin Narenciye İhracatında Öncü Şehirler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin narenciye ihracatında büyük bir paya sahip olan Mersin, Hatay ve Adana, 2024'te 769 milyon dolarlık narenciye gönderimi gerçekleştirdi. Üreticilerin dünya kalitesinde ürün yetiştirmesi, bölgenin ihracatını artırıyor.

Türkiye'nin geçen yılki narenciye ihracatında yüzde 73,8'lik paya sahip olan Mersin, Hatay ve Adana'dan, farklı ülkelere 769 milyon 893 bin dolarlık ürün gönderildi.

İklim özellikleri ve verimli toprakları sayesinde yaş meyve ve sebze üretiminde öne çıkan Doğu Akdeniz'deki iller, 2024'te Türkiye'nin narenciye ihracatına büyük katkı sundu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kaydedilen 1 milyar 46 milyon 128 bin dolarlık narenciye dış satımının 769 milyon 893 bin dolarlık kısmı Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildi.

Farklı ülkelere 676 bin ton narenciyenin gönderildiği Mersin, 437 milyon 164 bin dolarlık döviz geliriyle Türkiye'nin narenciye ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki Hatay'dan 213 milyon 145 bin, üçüncü sıradaki Adana'dan ise 119 milyon 583 bin dolarlık narenciye dış satımı yapıldı.

Bu kentlerden en fazla ihracat Rusya'ya gerçekleştirildi, ürünler arasında ise mandalina birinci oldu.

"Üreticilerimiz dünya kalitesinde ürün yetiştiriyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'nın 2024'te narenciye ihracatındaki payının yüzde 73,8 olduğunu söyledi.

Bölgenin ürün kalitesiyle öne çıktığını belirten Kaçmaz, "Üreticilerimiz dünya kalitesinde ürün yetiştiriyor. Bundan dolayı dış satımda sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Kaçmaz, narenciye dış satımında ilk sıralarda yer alan illerin lojistik avantajının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün altyapının buna uygun dizayn edildiği Mersin, Hatay ve Adana narenciye sektörünün lokomotifi durumda. Üreticiler, paketleme tesisleri, ihracatçılar bu bölgede yer aldığı için narenciye ihracatı önemli ölçüde bu illerden gerçekleştiriliyor. Bölgenin ürün kalitesi, lezzeti biliniyor ve yurt dışında da tercih ediliyor."

Sektörün gelişimi için paydaşlarla işbirliği yaptıklarını dile getiren Kaçmaz, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
img

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.