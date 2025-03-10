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Mersin'den Dubai'ye İhraç: Turfanda Karadut 100 TL

Mersin'den Dubai'ye İhraç: Turfanda Karadut 100 TL
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Silifke'de örtü altında yetiştirilen karadut, başta Dubai, Katar ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Üreticiler, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri karadutun kilogram fiyatının 100 TL olduğunu açıkladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında turfanda yetişen karadut Dubai, Katar ve Irak başta olmak üzere yüzde 70'i birçok ülkeye ihraç ediliyor. İhraç edilen karadutun bahçede kilogram fiyatının ise 100 TL olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında üretim ve hasat devam ediyor. Silifke'nin önemli tarım ürünlerinden biri olarak karadut da 250 dönüm alanda örtü altında üretiliyor. Tamamen doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen dutlar dalından koparıldığı gibi tüketilebiliyor. İlçede 81 üreticisi bulunan karadutun yüzde 70'inin ihracata yüzde 30'unun ise iç pazara gönderildiği ifade edildi. Turfanda yaklaşık 600 ton üretilen karadutun, Kuzey Irak, Dubai ve Katar'a uçak kargo ve tırlarla ihraç edildiği bildirildi.

Kaliteli üretim için büyük çaba harcadıklarını belirten üreticiler, bunun karşılığını ihracat ve yerel pazardaki taleple aldıklarını söyledi.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, "Ova mahallelerimizde 250 dönüm alanda örtü altında turfanda karadut üretimi yapıyoruz. Türkiye'de en çok üretim bizim bölgemizde yapılmaktadır. Kuzey Irak, Dubai ve Katar'a uçak kargo ve tırlarla ihraç etmekteyiz" dedi.

Çiftçilerin benzer alternatif ürünlere geçtiğine dikkat çeken Kaynar, karadutun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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