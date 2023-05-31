Merkezefendi Belediyesi Kadın Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteği Sağladı

Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında 59 kadın üreticiye toplam 354 koyun ve koç ile 6 aylık yem desteği sağladı. Kadın üreticilerin sürüsü genişliyor ve hayvansal üretime katkı sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde kadın üreticilere dağıttığı küçükbaş hayvanlar çoğalıyor, kadın üreticilerin sürüsü genişliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üreticilerimizin yetiştirdiği hayvanlarla, hayvansal üretime katkı sağladık" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı mahallelerinde yaşayan 59 kadın üreticiye toplam 354 koyun ve koç ile 6 aylık yem desteği sağladı.

Altındere Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Nihat Akçay, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Merkezefendi Belediye Başkanı'mız Şeniz Doğan bize 5 koyun, 1 koç ve yem desteği sağladı. Kadın üretici olan eşimin üzerinden bizlere verilen koyun ve koçlar ile verimli üretime devam ediyoruz. Bir hafta önce bir kuzumuz daha doğdu. Hep beraber bu yaylada koyunları ve koçları otlatıyoruz. Babadan kalma yerimizde, yolumuz var, suyumuz var düzenimiz iyi. Merkezefendi Belediye Başkanı'mız Şeniz Doğan'a kadınlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum."

Üreticinin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Doğan ise şöyle konuştu:

"Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte insana dokunan, insan odaklı projeler ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde 7 mahallemizde, kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuştuk. Bu proje sayesinde üreticilerimizin ürettiği hayvanlarla, hayvansal üretime katkı sağlamış olduk. Merkezefendi'de girişimci kadınlar ile üretimi artırarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağız."