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Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

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Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunması sonrası boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık koltuğuna mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan oturdu.

HAFİZE GAYE ERKAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istediğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, Gaye Erkan'ın istifa kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ BAŞKANI FATİH KARAHAN OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nın başına, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan olduFatih Karahan

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

NE OLDU?

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "görevinden affını istediğini" açıkladı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan olduEski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

Gaye Erkan'ın kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek yaptığı açıklamada, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Fatih Karahan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Erkan Arslan:

Tip Desen Oda Yok At Hirssizi Gibi Buda Fazla Dayanamaz Alti Ay sonunda Parayi Alip Yurt Disina Kacar

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Goethegitme:

Sen mankensin herhalde

yanıt26
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Yaşar Aksoy:

Ülkede yaşayan bir sürü suriyeli afgan paki rus varken sebze ucuz olmaz kiralar ucuz olmaz. Sağlık sistemi suriyelileri kaldırmaz. Sgk iflas eder. Emekli zor durumda bütçe yok para yok Bu kaçak göçmen meselesi lübnan gibi bizide iflas ettirecek kimse toplayamayacak

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mehmet:

iflas edeli biraz olduda. süründürüyorlar. bitkisel hayatta.

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yanıt2
duyarlı vatandaş:

Pansilvayna üniversitesinden gelmiş neyse yabancı yer değilmiş !!! Hayırlı olsun.

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ömer diker:

Yola inanmışlarla çıkılır ikna edilmişlerle değil

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Bir garip yolcu:

Yerini hemen doldurdular ...bu dunya boyle işte

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EkSeS:

Senin de yerini doldururlar merak etme.

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wqwq wwqw:

DAHA ÖNCE GÖRMEDİM HANGİ OKUL MEZUNU EKONOMİ OKUDUMU

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Erkan Arslan:

Mezuniyeti Koyun Okulu Minik Hüllogcuk Kuzucuklari Otlatmis

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