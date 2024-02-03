Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunması sonrası boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık koltuğuna mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan oturdu.

HAFİZE GAYE ERKAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istediğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, Gaye Erkan'ın istifa kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ BAŞKANI FATİH KARAHAN OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nın başına, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Fatih Karahan

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

NE OLDU?

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "görevinden affını istediğini" açıkladı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

Gaye Erkan'ın kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek yaptığı açıklamada, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.