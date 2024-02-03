Merkez Bankası'nda yeni atama: Hangi isim, ne kadar görev yaptı?

Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiğini duyurması ile Merkez Bankası'nda bir dönem daha kapandı. Tartışmaların odağında olan kurumdaki istikrarsız görev süreleri dikkatlerden kaçmadı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelen Hafize Gaye Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı.

5 YILDA, 4 BAŞKAN DEĞİŞTİ

Merkez Bankası'nda başkan, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Ancak koltuğa oturan pek çok isim bu görev süresi dolmadan yerini başkasına bıraktı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti.

ERKAN'IN KOLTUĞUNU FATİH KARAHAN DEVRALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "görevden alındığı" belirtildi.

Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" paylaşımında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi gerçekleşti. Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen Fatih Karahan, 8'inci Merkez Başkanı olarak göreve başladı.

GAYE ERKAN, EN KISA GÖREV YAPAN 2. BAŞKAN OLDU

Hafize Gaye Erkan, 3.5 ay Merkez Başkanlığı görevini yürüten Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.

AK PARTİ DÖNEMİNDE GÖREV ALAN MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (7 Kasım 2020 - 20 Mart 2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)

Dr. Hafize Gaye Erkan (2022-2023)

KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI