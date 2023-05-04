Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3; 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk" dedi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3; 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporu tanıtım toplantısında konuştu. Kavcıoğlu, 2022 yılında, başta enerji olmak üzere, emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselen enflasyonun, fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğini söyledi. Kavcıoğlu, "Küresel enflasyonun önemli belirleyicilerinden olan doğal gaz fiyatları, tedarik endişelerinin ortadan kalkmasıyla tarihsel ortalamalara yaklaşmıştır. Petrol fiyatları ise 2022 yılındaki yüksek seviyelerine kıyasla düşüş gösterse de tarihsel ortalamaların üzerinde ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı seyretmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşmektedir. Yüksek enflasyonun fiyatlama davranışları üzerindeki ikincil etkileri ve talep koşullarının destekleyici olmaya devam etmesi küresel enflasyondaki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Son dönemde, bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar, gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açmıştır" dedi.