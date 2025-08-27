Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ASO'da Ekonomi Üzerine Bilgilendirdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara Sanayi Odası'na (ASO) ziyarette bulundu.

ASO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın konuğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Toplantıda konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yüksek ticari kredi faiz oranları ve finansmana erişim başta olmak üzere sanayicilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Merkez Bankası Başkanı Karahan da 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' başlıklı sunumunun ardından Ankaralı sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ardıç, ABD Başkanı Trump'ın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe koyduğu yeni tarifelerin küresel ticaret dengelerini yeniden şekillendireceğini söyledi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasıyla oluşturulan Zengezur Koridoru'nun da bölgesel dengeleri etkileyecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Koridorun açılmasıyla birlikte ülkemiz Avrupa-Asya ticaret hattında transit merkez olma fırsatı yakalayabilecektir" açıklamasında bulundu.

"İhracat bedelinin yüzde 35'inin Merkez Bankası'na satma zorunluluğu kaldırılmalıdır"

İhracat bedelinin yüzde 35'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğunun firmaları zorladığına dikkat çeken Ardıç, "Merkez Bankası'nda liraya çevirdiğimiz parayla hammadde almak için tekrar döviz alıyoruz. Kur makasından dolayı kaybımız oluyor. Bu uygulama, özellikle de hammaddesi büyük ölçüde dışa bağımlı olan sektörlere ilave yük getiriyor. Bu uygulamanın sürdürülmesi gerekliyse, sektörlerin ithalata bağımlılık oranları dikkate alınarak sınıflandırma ve ayrıştırma modeli yapılabileceği kanaatindeyim" dedi.

"Konkordato sisteminde yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesini bekliyoruz"

Konkordato sürecinin sadece borçlu firmayı değil, alacaklı firmaları da koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Ardıç, "Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterip konkordato ilan eden firmaların OSB'lere olan elektrik ve su borçları da bu süreçte ödenmiyor. Bu maliyetleri bölgede faaliyet gösteren diğer firmalar finanse etmek durumunda kalıyor. Bu sürece ilişkin hazırlanan yeni düzenlemenin tüm bu sorunlara çözüm olmasını ve en kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Karahan'dan 'para politikası ve makrekonomik görünüm' sunumu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sanayicilere 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' başlıklı bir sunum yaptı. Karahan, sunumunun ardından ASO Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Reel sektörle güçlü bir iletişimleri olduğunu belirten Karahan, Ankara ve bölge illerinde 2025 yılında 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini söyledi. Karahan, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin hem para politikalarının şekillendirilmesinde hem de yapısal sorunlara ilişkin önerilerin ilgili kurumlara iletilmesinde kullanıldığını aktardı. Karahan, 2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreciyle enflasyonun yüzde 75 seviyesinden yüzde 33'e indiğini, yıl sonunda ise yüzde 29'un altında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Karahan, "Bu süreçte çeşitli şoklara maruz kaldık. Ama şokların enflasyon sürecini bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Enflasyondaki düşüşün genele yayılarak devam ettiğini söyleyen Karahan, 2024 Mayıs ayından bu yana temel mallarda 36 puan, gıdada 42 puan düşüş kaydedildiğini, hizmet enflasyonunun ise 47 puan düşüşe rağmen yüzde 48,5 ile TÜFE'nin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Karahan, kira ve eğitim harcamalarının hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı. Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken kalıcı olabildiğini belirten Karahan, politika faizinin kısa vadeli faizler üzerinde doğrudan etkili olduğunu ancak uzun vadeli kredi ve tahvil faizlerinin enflasyon beklentileri iyileştikçe gerilediğini söyledi.