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Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor

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Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre 2025 yılında 8 Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı yapılacak. Yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının da sonlandırılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecek para politikalarına ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

PPK 8 KEZ TOPLANACAK

Önemli bir politika değişikliğe gidilerek, 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısı 8'e düşürüldü. Merkez Bankası, 2024'te aylık olarak yılda 12 kez PPK toplantısı yapıyordu

KKM UYGULAMASI SONLANDIRILACAK

Raporda, yıl sonunda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. KKM'ye ilişkin, "2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

PARASAL SIKILIK DÜZEYİ ENFLASYON YÜZDE 5'E DÜŞENE KADAR KORUNACAK

Metinde fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacağı belirtildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARI YIL İÇİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Raporda kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnaların yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şu şekilde:

  • PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak.
  • Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.
  • Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.
  • 2025 yılında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.
  • 2025 yılında dalgalı döviz kuru sürdürülecek.
  • Döviz kuru serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek.
  • Merkez Bankası kur düzenini belirlemek amacıyla döviz alım ve satımı işlemi yapmayacak.
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıJokerAllame:

bizi kıskanıyorlar sahlanan akkkepe Türkiyesi:)

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

basımıza bela eden kım kkm yı cok bılmıs ekonomı profosorumuz reıs..

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

zengini daha zengin fakiri daha fakir ettikten sonra mı? yazıklar olsun sizin para politikanıza.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akape yemeye doyamaz :)

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Çooookkk geç kalınmış bir karar maalesef

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ne oldu ? Gene mi yanlış yapıp KKM den vaz geçiyorsunuz ? Lan hangi işte başarılı oldunuz ki ? Aslında Tüm dünyanın kıskandığı " Buna Rusya'da dahil "EKONOMİNİN İÇİNDEN GEÇMİŞ ORDÜNARYÜS ETİKETLİ BİR LİDERİMİZ VAR " buna mukabil nasıl başarı elde edemiyoruz şaşılacak bir şey . Lan Putin bile bizim ekonomide uyguladığımız sisteme gülmüştü be . Onu hiç unutamıyorum . FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇ ...

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Haber YorumlarıJY:

BANKADAKİ PARAMI DOLARA ÇEVİRİP TÜRKİYE'DEN ÇEKME ZAMANI YAKLAŞIYOR.

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Akape bu ülkenin maddi manevi zararıdır artık derhal kapatılmalı

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Sonuç fakir daha çok fakir, zengin daha çok züppe tek sebebi akape kpeke

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

DOLARA YÜKLEN ÇÖP TLYİ NAPALIM???!!!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
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