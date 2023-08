Mera Alanına Yerleştirilen İşçiler Nedeniyle Çiftçi Zarar Ediyor

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yapan Ahmet Güvenilir, damızlık büyükbaş işletmesinin yanına yerleştirilen mevsimlik işçiler nedeniyle her yıl 2 milyon lira zarar ettiğini belirtti. Güvenilir, mahkeme kararına rağmen işçilere başka bir yer verilmediğini ifade etti.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Adalar Mahallesi Besihaneler bölgesinde çiftçilik ve hayvancılık yapan Ahmet Güvenilir, damızlık büyükbaş işletmesinin yanına mevsimlik işçilerin yerleştirilmesi nedeniyle her yıl yaklaşık 2 milyon lira zarar ettiğini söyledi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Adalar Mahallesi Besihaneler Bölgesinde yaşayan ve meraya dayalı hayvancılık yapan Ahmet Güvenilir (51), damızlık büyükbaş işletmesinin yanındaki mera alanına Çifteler Kaymakamlığı tarafından mevsimlik işçilerin yerleştirildiğini ve bu nedenle hayvanlarını otlatamadığını ve her yıl 2 milyon lira zarar ettiğini ifade etti. Kaymakamlığı mahkemeye verdiğini ve davayı kazandığını söyleyen Güvenilir, Eskişehir Valiliği'nin Çifteler Kaymakamlığı'na yazı yazmasına ve elinde mahkeme kararı olmasına rağmen mevsimlik işçilerin hala mera alanında tutulduğunu belirtti.

"İŞLETMENİN SIFIR NOKTASINA KADAR KOYDULAR"

20 senedir hayvancılıkla uğraştığını anlatan Güvenilir, "Çifteler'de yaşıyorum. 20 senedir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yaptığım bölge Besihaneler Bölgesi diye geçiyor. Belediyenin ruhsat verdiği bir bölge. Ben de işletmemi bu haklarımı kullanarak kurdum. Meradan da faydalanacağım diye buraya kurdum. Mevsimlik işçiler geliyor çalışıp gidiyor. Bunlara 10 sene önce başka yeri veriyorlardır. Bu 3 senedir başka nedenlerle getirdiler işletmenin sıfır noktasına kadar koydular. Burası mera alanı. Hem işletmemin önü hem de kurdukları çadırların alanları bizim ekim alanı. Arpa, mısır gibi tarım ürünleri ekiyoruz" dedi.

"HEM HAYVANCILIĞA ZARAR HEM DE TARIMA ZARAR"

Hayvanlarına yaz kış içerde baktığı için zarar ettiğini söyleyen Güvenilir, mevsimlik işçilerin çadırlarından arta kalan çivilerden birini yutup bağırsakları zarar gören bir ineğinin bu sebeple yavrusunu düşürdüğünü ifade etti. Güvenilir, "Mevsimlik işçiler başı boş konduğu için hem meraya zarar hem hayvancılığa zarar hem de tarıma zarar. Her çadırda 3 keçi var. 1000 tane keçi neredeyse. O çiftçiler grup grup her gün bizim ekinlerin içinde. Biz hayvanlarımızı otlatamıyoruz mera alanında. Hayvanlarıma yaz, kış içerde bakmak zorunda kalıyorum. Bu da benim maddi zararım. Eğer böyle olmasaydı işletmem 100 baş değil de 300 baş olacaktı. Bu da benim ülkeme bir milli gelir. Biz üretiyoruz. Bundan dolayı işletmem hep geriye gidiyor. Zarara uğratıldım. Her sene neredeyse 2 milyon zarar uğruyorum" diye konuştu.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN UYGULANMIYOR"

Mahkeme kararına rağmen Çifteler Kaymakamlığı'nın işçilere başka bir yer vermediğini söyleyen Güvenilir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çifteler Kaymakamı'nın yetkisi dahilinde bu insanlar buraya yerleştirildi. Mahalle sakinleriyle dilekçe verdik. Kaymakam, bunlar burada duracak dedi. Ondan sonra biz vali beye geldik. Vali bey yazı yazdı kaymakam beye. Pandemi süreci araya girince en son biz Cimer'e yazdık. Biz Cimer'e yazınca kaymakam bize kinlendi. 'Ne yaparsanız yapın bu çadırlar burada duracak ben burada olduğum sürece' dedi. En son dava etmek zorunda kaldım. Hakkımızı adaletle aramaya çalıştık. İdare mahkemesi bizi haklı buldu. İtiraz ettiler ama reddedildi. İki aydır karara rağmen uygulamıyor kaymakamlık. Hatta defalarca avukatlarım geldi kedisiyle görüşme talep ettiler. Mahkeme kararı var, artık kaldırın bunları dediler. Ama olmadı. Mevsimlik işçilere benim adımı bile bile yazarak Ahmet sizi şikayet etti. Mahkeme onu haklı buldu dediler ama hala işçilere yer gösterilmedi."

"MEVSİMLİK İŞÇİLER DE ORADAN MEMNUN DEĞİLLER"

"Hem hayvanım hem tarlam zarar görüyor" diyen Güvenilir, "Mesela mısırları biçemedik. 55 dekar buğday ektim ben. Normalde 50 ton buğday alacağıma, 5 ton buğday aldım. Bu hem benim zararım hem devletimin zararı. Biz üretim yapmak istiyoruz ama önümüzde bir set var. Ben de anlamış değilim. Üzülerek bunları ifade ediyorum ben. Mevsimlik işçiler de oradan memnun değiller. Sazlık bölgesi... Sinekler var, çamur var. Onlar da bizi başka alana verin diyor. Şu anda 100 baş hayvanım var. 3 yıldır aynı 100 hayvanla devam ediyorum. Bir türlü ilerletemiyorum" dedi.