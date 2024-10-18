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Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

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Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri için 2025 yılında öngörülen artış miktarı belli oldu. Buna göre, sat başı fazla çalışma bedeli yeni yılda 10 lira 10 kuruştan 12 lira 80 kuruşa çıkacak.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacak. 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

KARAR ASKERİ MAKAMLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

FAZLA MESAİ İZNE DÖNÜŞTÜRÜLEMİYORSA 12 LİRA 80 KURUŞ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLERİ

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 480 liradan 686 liraya çıkacak. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 lira ödenecek.

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (6)

dehide:

Çok düşük bu paraya kim çalışır zaten bu bile verilmiyor. Saatlik en az 2000tl olması lazım ve verilsin. Maaş zaten düşük bari fazla çalışma normal olsun

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Haber insanı:

13 lira ben vereyim amirlerim kalsın fazla mesaiye

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Sedat DOĞAN:

10 liraya simit yok heryerde 15 lira

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pusatalfa:

Memurlar arasındaki uçurum giderek artıyor. Öğretmen, imam, sağlık çalışanı ile Nüfus çalışanı, tapu çalışanı arasında uçurum giderek artıyor. Giyim yardımı hakeza öyle. Hani 1-4 üne düşen memura ek gösterge verilecekti ne oldu. Lütfen biraz adalet. Her makamın bir sonu vardır. Geride bırakılanla anılır insanlar.

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elif:

Biz de mesai yapıyoruz ama mesai ücreti yok diyorlar cepten gidiyor hep

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aytekin çelik:

tek maaşla çalışan devlet memurları,büyük şehirlerde çok sıkıntı çekiyor Allah yardımcınız olsun.

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