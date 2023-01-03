Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam aldı? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Maaşlara ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payı hariç olarak şu anda en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL'ye çıktı. En düşük emekli memur maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.
Buna göre en düşük memur maaşı refah payı hariç, aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı ise yine refah payı hariç olmak üzere, 7 bin 78 TL oldu. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
- En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9 bin 105 10 bin 604
- Vali 38 bin 058
- Genel müdür (1/4) 33 bin 056
- Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15 bin 120
- Memur (Lise - 15/1) 10 bin 542
- Öğretmen (9/1) 11 bin 702
- Kaymakam 1. sınıf (4/1) 20 bin 533
- Başkomiser (8/1) 16 bin 691
- Polis memuru (11/1) 15 bin 295
- Pratisyen hekim (8/1) 17 bin 777
- Uzman hekim (7/1) 18 bin 612
- Hemşire (Lisans - 9/1) 13 bin 115
- Mühendis (8/1) 16 bin 196
- Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11 bin 367
- Araştırma görevlisi (8/1) 16 bin 938
- Vaiz (Lisans - 9/1) 12 bin 400
- Avukat (9/1) 15 bin 608
- Hizmetli (Lise - 15/1) 9 bin 824
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alındı.
- En düşük memur emekli aylığı 7 bin 78
- Müsteşar (1/1) 25 bin 736
- Genel müdür (1/1) 22 bin 778
- Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8 bin 937
- Memur (Lisans - 4/1) 7, bin 229
- Öğretmen (1/4) 6 8 bin 937
- Kaymakam 1. sınıf (1/4) 15 bin 006
- Başkomiser (1/4) 10 bin 513
- Polis memuru (1/4) 10 bin 513
- Hemşire (Lisans - 1/4) 10 bin 513
- Mühendis (1/4) 4 10 bin 845
- Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 618
- Pratisyen hekim (1/4) 17 bin 309
- Profesör (1/4) 18 bin 400
- İmam-hatip 10 bin 513
- Avukat (1/4) 10 bin 513
- SSK (2000 ÖNCESİ) 5 bin 408
- SSK (2000 SONRASI) 3 bin 352
- Bağkur (ESNAF) 3 bin 941
- Bağkur (TARIM) 3 bin 714