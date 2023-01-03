Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam aldı? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Maaşlara ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payı hariç olarak şu anda en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL'ye çıktı. En düşük emekli memur maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

Buna göre en düşük memur maaşı refah payı hariç, aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı ise yine refah payı hariç olmak üzere, 7 bin 78 TL oldu. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

YENİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9 bin 105 10 bin 604

9 bin 105 10 bin 604 Vali 38 bin 058

38 bin 058 Genel müdür (1/4) 33 bin 056

33 bin 056 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15 bin 120

15 bin 120 Memur (Lise - 15/1) 10 bin 542

10 bin 542 Öğretmen (9/1) 11 bin 702

11 bin 702 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 20 bin 533

20 bin 533 Başkomiser (8/1) 16 bin 691

16 bin 691 Polis memuru (11/1) 15 bin 295

15 bin 295 Pratisyen hekim (8/1) 17 bin 777

17 bin 777 Uzman hekim (7/1) 18 bin 612

18 bin 612 Hemşire (Lisans - 9/1) 13 bin 115

13 bin 115 Mühendis (8/1) 16 bin 196

16 bin 196 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11 bin 367

11 bin 367 Araştırma görevlisi (8/1) 16 bin 938

16 bin 938 Vaiz (Lisans - 9/1) 12 bin 400

12 bin 400 Avukat (9/1) 15 bin 608

15 bin 608 Hizmetli (Lise - 15/1) 9 bin 824

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alındı.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI DA BELLİ OLDU

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 78

7 bin 78 Müsteşar (1/1) 25 bin 736

25 bin 736 Genel müdür (1/1) 22 bin 778

22 bin 778 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8 bin 937

8 bin 937 Memur (Lisans - 4/1) 7, bin 229

7, bin 229 Öğretmen (1/4) 6 8 bin 937

6 8 bin 937 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 15 bin 006

15 bin 006 Başkomiser (1/4) 10 bin 513

10 bin 513 Polis memuru (1/4) 10 bin 513

10 bin 513 Hemşire (Lisans - 1/4) 10 bin 513

10 bin 513 Mühendis (1/4) 4 10 bin 845

4 10 bin 845 Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 618

7 bin 618 Pratisyen hekim (1/4) 17 bin 309

17 bin 309 Profesör (1/4) 18 bin 400

18 bin 400 İmam-hatip 10 bin 513

10 bin 513 Avukat (1/4) 10 bin 513

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI