Memur Sen'den 2025 Yılı İçin Yüzde 15 Artış Talebi

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav memur ve memur emeklilerine yapılan zam sonrası bir açıklama yaparak, "2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandı. 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon yüzde 15,75 ve enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak gerçekleşti. Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için belirlediği yüzde 6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı yüzde 11,54 oldu. Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon yüzde 60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 artış belirledi. Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir.

Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır. Sabit ücretliler için ortaya konulan gerekçenin aynısını, sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz. Gelir dağılımında adalet için refah payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır. Kayıplarımızın tazmini, toplu sözleşme hükümlerimizin eksiksiz uygulanması ve Refah Payı talebimiz için 7 Ocak Salı günü saat 13.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağız. Kamu görevlilerini davet ediyor, kamuoyuna duyuruyoruz" dedi. - MANİSA