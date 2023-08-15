Memur-Sen Antalya Temsilcisi: Memur ve Memur Emeklisine Yapılan Zam Teklifi Yetersiz

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, memur ve memur emeklisine 2024-2025 yılları için yapılan artış tekliflerini yetersiz bulduklarını söyledi. Miran, zam tekliflerinin güncellenmesini istediklerini belirtti.

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, memur ve memur emeklisine 2024-2025 yılları için yapılan artış tekliflerini yetersiz bulduklarının, bu rakamların güncellenmesini istediklerini söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu İşveren Heyeti'nin 2024 yılı için yüzde 14+9, 2025 yılı için ise yüzde 6+5'lik zam teklifinin yeterli olmadığını savundu. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 10 puan altında bir rakamla masaya gelinmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Miran, rakamlara bir güncelleme istediklerini ifade etti. Başkan Miran, "Ayın 17'sinde ikinci teklif, daha sonrasında son teklif için zaman var. Ancak ille de iki teklif getirmek gerekmiyor. Onun için bir an önce bu teklifi güncellemek lazım. Refah payından söz edilmedi. Memur-Sen üçer aylık teklif sundu, çünkü enflasyonist ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması, aldıkları ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi için bunun son derece önemli olduğu vurgulandı ancak kamu işvereni her iki yıl için 6'şar aylık teklif getirdi. Bunu gözden geçirmek gerekir" dedi.

"Kira yardımı ile ilgili teklif bekliyorduk"

"Kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar nedeniyle ciddi anlamda zorlanmaktadır, onun için kira yardımıyla ilgili bir teklifin de gelmesini bekliyorduk" diye devam eden Miran, "Emeklilerin ayakta kalma durumlarının olmadığını, bu rakamlarla zorlandıklarını, seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle oluşturduğu sıkıntıyı ifade ettik. Bununla ilgili cümle bekliyorduk. 21 gün geçti, bizim teklifimizi sunduğumuz tarihten bugüne kadar. Tekliflerimizin tasnif süreci, ön müzakere ile müzakere sürecinin birleştiği etkin bir dinleme süreci dahil hepsi gerçekleşti. Onun için bu teklifi çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin cümle kurulabilirdi ancak kurulmadı" ifadelerini kullandı.

'Birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge' konusunun toplu sözleşme kazanımına dönüştürülebileceğini söyleyen Miran, "Yine kamuda bazı grupların sosyal haklarına ve ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı, tüm Türkiye'nin malumu. Akademisyenlerden mühendislere, şube müdürlerinden şeflere kadar herkesin ücret skalasındaki bozulmadan kaynaklı stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her seferinde yinelediğimiz bir süreçte bunlara dair de bir teklif gelebilirdi. Henüz gelmiş değil" dedi. - ANTALYA