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Memur Maaşlarına Yüzde 15 Refah Payı Talebi

Memur Maaşlarına Yüzde 15 Refah Payı Talebi
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ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, en düşük memur maaşının en az 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması ve memurlara yüzde 15 refah payı eklenmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan zamların alım gücünü artırmadığını belirten Güzel, kamu çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel "En düşük memur maaşının en az 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması için yüzde 15 refah payı eklenmesini bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz" dedi.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, memurlara yapılan zamma ilişkin değerlendirmede bulundu. Güzel, "2023 seçimleri öncesinde hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından defalarca dile getirilen 'En düşük memur maaşı, en az 2,5 asgari ücret olmalı' taahhüdü, bugüne kadar ne yazık ki tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen zamlar, memur maaşlarını kısmen iyileştirmiş olsa da, geçen bir buçuk yıl içinde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapılırken memur maaşları yalnızca enflasyon oranında artırılmış, bu da memurların alım gücünü giderek zayıflatmıştır" ifadelerini kullandı.

Güzel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verilerine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında artış yapılacağı öngörülmektedir. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan bu artış, ne alım gücünü artırıyor ne de yaşam standartlarını yükseltiyor. Bugün kamu çalışanları birikim yapmayı bırakın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu bir zam değil, yalnızca cüzi bir enflasyon düzeltmesidir. Yapılan bu karşılaştırmalar doğrultusunda, en düşük memur maaşının en az 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması için yüzde 15 refah payı eklenmesini bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz."

Güzel, "ÜNİPERSEN olarak bugün toplanacak kabineye çağrımız nettir. Memur maaşlarına yüzde 15 refah payı eklenmeli. Eşel Mobil sistemi hayata geçirilmelidir. EŞEL MOBİL Sistem ile, toplu sözleşme dönemlerinde enflasyondan bağımsız ve gerçekçi bir zam pazarlığı yapılması sağlanacak, memurların ekonomik ve sosyal hakları garanti altına alınacaktır. Süreci takip ediyoruz. ÜNİPERSEN olarak iş bırakma dahil her türlü eylem planımız masadadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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