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Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

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Ankara Yenişehir Pazarı'nda esnafı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlardan birinin "Başkanım memur maaşını ne yapacaklar?" sorusuna "Yüzde 12 yapacaklar. Çok korkuyorum" yanıtını verdi.

Asgari ücrete yapılan zam oranıyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

"BAŞKANIM MEMUR MAAŞINI NE YAPACAKLAR?"

Ziyaret esnasında bir vatandaş, CHP lideri Özel'e "Başkanım memur maaşını ne yapacaklar?" sorusunu yöneltti. Özel bu soruya "Yüzde 12 yapacaklar. Çok korkuyorum" yanıtını verdi.

Memur maaşı ne kadar olur? Vatandaş sordu, Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

YENİ ASGARİ ÜCRETE SERT TEPKİ

CHP lideri Özel, dün akşam saatlerinde açıklanan yeni asgari ücretle ilgili "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Öte yandan memurlar ve emeklilere altı aylık enflasyon farkı haricinde zam yapılmayacağı konuşuluyor. Eğer ek zam yapılmazsa 2025 için emekli aylıklarına yüzde 17, memur maaşlarına için de yüzde 12.26'lık zam verilmesi planlandığı kaydedildi. Bu hesaba göre en düşük memur emekli aylığı 17 bin 586 TL'den 19 bin 742 TL'ye çıkacak. Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL'den 40 bin 678 TL'ye yükselecek.

Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Memur maaşı 50 bin ve üzeri.. Asıl sürünen asgari ücretli ve emekli. O yüzden memur kesimi sussun bir zahmet

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Memur zaten yüksek maaş alıyor sokak pekçisi bile 50 bin üstü maaş alıyor şaka gibi yaa polis varken bekçi nee diye alınıyor fuzuli masraf muhtar fuzuli masraf ne işe yarıyor bunlar

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Haber Yorumlarıhalil ayva:

Sen niye korkuyorsun ki ..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Siz ne yapacaksiniz peki? Kenara çekilip kıs kıs gelecekmisiniz her zaman ki gibi. Yada Imamoglunun dediği gibi ış basa düştü. Biz yardımları artıracağız mi diyeceksiniz? O yaptırdığınız anketleri yaptırmanın tam zamanı bakalım neler çıkacak. Geçmiş olsun hepimize. Bir emekli olarak salina salına inşallah dolaşmayi düşünüyorum. Sağlığım elverirse tabi. Çok bile verdi EKONOMİ ekibi. Dün geced2n beri kaç milyon insan dua ediyordur kimbilir. " ALMAYACAKTIN MAZLUMUN AHINI HIZLI CIKACAK BU SEFER"

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

halkı gözden çıkardılar bari milletvekillerimiz bakanlarımız müşteşarlarımız onların çaycıları, kapıcıları, odacıları, paspasçıları bol kepçe maaş alsınlar o aldıkları para huşu içinde, rahatça, sıhhatle, afiyetle boğazlarından geçerken belki bu gariban halkı hatırlarlar

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Haber YorumlarıNefii:

Benim de bir tavsiyem var. 12 Lil bir zam vereceklerse Bizler vermesinler DEVLETE KALSIN. Bizim bir işimize yaramıyor nasılsa.

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Haber YorumlarıQuantum:

Yanlış kişiye sormuş. Sorunun asıl muhattabı çakma ekonomistler ve kuru soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyen biatçı zihniyet

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