Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu olduğunu belirterek, bir taraftan da dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Şimşek'in kur konusunda "Kur hedefimiz yok, olamaz da" ifadeleri dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı'nda konuştu. Bakan Şimşek "Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir. Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılanların üzerinde.

Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Dijital altyapıya yatırım yapacağız.

"BÜYÜME POTANSİYELİMİZ YÜKSEK"

Bir iki yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyelimiz var. Kişi başı milli gelirde Avrupa Birliği ülkelerine yakınsıyoruz. Gelirdeki artış enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha vurguluyor. Programımıza sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız.

Reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. 2024 Kasım itibarıyla yenilenebilir enerjinin, üretimdeki payı %48'lere çıkmış, kurulu kapasitedeki payı da %59; G20 ülkeler arasında da iyi bir noktadayız. Önümüzdeki dönemde ciddi bir yatırım ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında hızlanmasını bekliyoruz, sektörün önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Önümüzdeki dönemde Enerji Bakanlığımızın enerji verimliliği yatırımları da hız kazanacak. Nükleer kapasitemizi artıracağız, inşa halinde bir kapasite var, yeterli değil, 3-4 katı yatırım arayışımız var.

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

"DAHA ADİL BİR GELİR DAĞILIMI"

Elektrikli araçları destekliyoruz, 2023'te muazzam bir çıkış yaşandı, dışarıdan yatırımlarla daha da büyüyecek, Türkiye burada da geride değil. Karbon emisyonlarında bize akran ülkelerden daha düşüğüz, dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz, ciddi bir sanayi ülkesiyiz, geçen yıl karbon emisyonunda azalma var, Türkiye doğru yolda. İstikrar ve reform programının hala çalışıyor, programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı. Gelecek sene %2'ye çıkar mı diye endişeliyiz, petrol düşük kalacaksa cari açıktaki iyileşmemiz geçici bir iyileşme değildir. Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz.

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

Rezerv konusu; geçen yıl bir endişe konusuydu, artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye, dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı, tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezervler kalır, devam ettireceğiz. Rezerve yeterliliğini uluslararası standartlara göre Aralık itibarıyla yakalamış durumdayız. Sıcak para üzerinden bu program çalışıyor, diyorlar, öyle bir şey yok, bizim rezerv birikimimizin 3'te 2'sinden fazlası orta-uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Portföy yatırımlarının hepsi aşırı sıcak değil, dolayısıyla net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok, piyasalara bu mesajım.

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

"KUR HEDFEFİMİZ YOK, OLAMAZ DA"

Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü. KKM'den çıkış sürüyor, devam edecek. Ülkemizin risk primi bize benzer ülkelere göre 10-11 kat daha hızlı düştü. Programın içeride ve dışarıda karşılığı olmazsa bu risk primi iyileşmesi olabilir mi?. Gerçek anlamda karşılığı olan bir program var ve sonuç alıyoruz. Hazine'nin dış borçlanma maliyetleri, Türkiye 227 baz puan, Türkiye'nin 428 baz puan düşmüş, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri düşmüş, reel sektörün de düşmüş. CDS'lerdeki düşüş 5 yıl bugünkü haliyle devam ederse yıllık 7 milyar dolar dış borç faizinden tasarruf sağlayacağız. Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var. Programın temel hedeflerinden biri, ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var

"ENFLASYONDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu %29, gıda dahil mal enflasyonu %40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Piyasa beklentilerine, hanehalkı beklentilerine tabii ki önem veriyoruz.

"250 BİN KONUT DAHA GELECEK"

En önemlisi arz yönlü politikalar. Bütçe açığı 2025'te düşecek, açık düşeceği için bu dezenflasyonu destekliyor. Konut deprem nedeniyle muazzam bir konut seferberliği var, 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak, önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız ve vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız. Arz yönlü politikalarda gıdanın önemi çok büyük.

Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
img

Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
img

Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Ne alakası var Mehmet abi sen Türkiye de yasamiyorsun herhalde gayet iyiyiz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Bravo. Zira bu tespiti yapmak çok güç. Sizin gibi süper bir beyin yapabilirdi bunu ancak.(!)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Derelere dökülen ürünler, zincir marketleri organize edip hepsi aynı anda zam furyası falan bu bir çorap söküğü gibi organize işler... Hükümeti devirmek için ellerinden tek ekonomik baskı kaldı. Eskisi gibi bombalı araç patalamıyorlar. sınırda karakol basamıyorlar. iş adamları başbakanı gece yarısı evinden ayağına çağıramıyor. vs vs. elinizde kaldı sadece ekonomik baskı. Onu aşacağız İnşallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yüzü gülümseyen ama açıklamaları samimiyetsiz söylemlerinde bir parça bile doğruluk payı yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ha şunu bileydiniz. Kaum harcamalarını kısmazsanı , debamlı borçlanır ve para basarsanız , yardım gibi olağan uygulamalarınızdan vb vazgeçmeseniz , ne enflasyon ,ne hayat pahalılığı biter ne vatandaşın alım gücü yükselir. Eşitsizliğe devam...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Braw farkedebildiğin için müteşekkirim.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Ciddimisin?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tabak:

önce devlet yapacağı zamları düşürsün Ondan sonra vatandaş veya esnaflar da ona göre zam yapar. yoksa bu enflasyon düşmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdsız biri:

İktidardan kim olursa olsun gelirse gelsin baştan inkar ediyo hersey iyi diyo sonra kabul ediyorlar işlerin iyi olmadığını ve gidiyorlar ama geçinmek hep başından beri çok zor .bu kısır döngü böyle devam ediyo iyileşen değişen bişey yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Yıldırım:

Maliye bakanı mı? Yoksa Türkiye yi gezmeye gelmiş Turist mi? Yıllardır bu ülkede enflasyon ve hayatnpahalılığı olduğunu benim 7 yaşındaki çocuğum da biliyor. AĞAM BİZLE EĞLENİİR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.